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‘K’ TÜRÜ YETKİ BELGESİ AÇIKLAMASI

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından K türü yetki belgeleri ücretlerinde yapılan indirimlere ilişkin açıklamada bulundu. 

‘K’ TÜRÜ YETKİ BELGESİ AÇIKLAMASI

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından K türü yetki belgeleri ücretlerinde yapılan indirimlere ilişkin açıklamada bulundu. 

SİNEM
SİNEM
19 Ocak 2018 Cuma 15:51
‘K’ TÜRÜ YETKİ BELGESİ AÇIKLAMASI

Başkan Erkoç, K türü yetki belgelerinin yurt içi taşımacılıkta zorunlu olduğunu ifade ederek, "Bu belgeleri üyelerimiz Sivas ve Diyarbakır’da almak zorunda kalıyorlardı. Odamızın girişimleri sonucu TOBB’la görüşülerek bu yetkiyi aldık. Odamız da hizmet vermeye başlayan birimimiz, bugüne kadar 6 bin gerçek ve tüzel kişilere K türü yetki belgesi vermiştir. Özellikle Malatya’da yük taşımacılığı yapan şahıs ve firmaların K türü yetki belgesi işlemleri için şehir dışına çıkmalarının önüne geçilen bu hizmeti günümüzde de vermeye devam etmekteyiz. Önceliğimiz her zaman üyelerimizin menfaatidir. Bizler üyelerimizin hak ettiği kaliteli ve yüksek standartta hizmetleri vermek için gayret ediyoruz. Ayrıca Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile K türü yetki belgeleri için alınan ücretlerde indirime gidilmesini olumlu karşılıyoruz" dedi.


Erkoç, “Yönetmeliğin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından revize edilmesinin ardından, K-1 yetki belgesi 24 bin 307 liradan 10 bin liraya, K2 yetki belgesi 12 bin 152 liradan, 10 bin liraya ve K3 yetki belgesi ise 12 bin 152 liradan 5 bin liraya indirilmiştir" ifadelerine yer verdi.
Yük taşımacılığı yapan belge sahipleri için K1 belgelerinde tonaj indirimi yapıldığını da ifade eden Başkan Erkoç, “Şahıslar için 30 ton olan tonaj şartı 25 tona, şirketler için 110 ton olan tonaj şartı 50 tona çekilmiştir. Yapılan tüm bu değişiklikler, taşıma sektöründe faaliyet gösteren firmaları memnun etmiştir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımıza, yapılan ücret indirimleri ve diğer iyileştirmeler için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
 

İHA

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