İlk etapta Malatya merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde yaklaşık 23 bin hektar alanda mikro bölgeleme jeolojik etüt çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Dairesi Başkanlığı, şimdi de kırsal mahallelerde bu çalışmalarını sürdürüyor.

Üniversitelerden öğretim görevlileri katılıyor

Konu ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Türkiye genelindeki birçok üniversiteden öğretim görevlilerinin de katıldığı jeolojik etüt çalışmaları kapsamında Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge ve Yazıhan ilçelerinde jeolojik etüt çalışmaları ile Arguvan’da heyelan ile ilgili çalışmalar, Akçadağ merkezde ve Doğanşehir’in Kurucuova, Erkenek ve Sürgü mahallelerinde depremsellik çalışmaları tamamlandı.

500 mahallede çalışmalar devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı içerisinde de jeolojik etüt çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edecek. 500 civarında kırsal mahallede sürdürülen çalışmaların, program dahilinde devam ettiği belirtilirken, Yazıhan ilçesinin Kömüşhan ve Sürür; Yeşilyurt İlçesi’nin ise Özal ve Fatih mahallelerinde sondaj çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İHA