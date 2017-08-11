11 Ağustos 2017 Cuma

Japon Kredi Firmasından Çakır’a zyaret

Altyapı yatırımları için Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve İLBANK A.Ş. ile ortak çalışmalar kapsamında geçtiğimiz hafta kredi anlaşması imzalayan Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor.

11 Ağustos 2017 Cuma 11:32
Japon Kredi Firmasından Çakır’a zyaret
  Kredi anlaşmasının imzalandığı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) yetkilileri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı makamında ziyaret etti. MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir’in de eşlik ettiği ziyarette, JİCA Türkiye Ofisi Başkanı Ms. Mayumi Endoh altyapı yatırımlarından ve işbirliğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ederek, Malatya’nın su konusunda çok şanslı olduğunu ve Türkiye’nin en iyi su kaynaklarına sahip olduğunu söyledi. Ms. Endoh, “Siz bu proje kapsamında kredilerden en fazla yararlanan ikinci ilsiniz. O yüzden bu konuda sizi kutlamak istiyorum. Birçok belediyenin bu konuda uygun fonları kullanacak projeleri bulunmuyor. Çok da şanslısınız bu konuda” dedi.

İNSANİ BAKIŞ AÇISI
  Çevreye duyarlı desteklerinden dolayı Japon hükümetine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, “Böyle bir konuda duyarlı olmalarını, insani bir bakış açısı olarak görüyoruz. Malatya’nın geleceğe yönelik olarak altyapı sorunlarını çözmek üzere yaptığımız bir planlama çerçevesinde böyle bir imkânın olması bizlere önemli bir avantaj ve kolaylık sağladı. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Çakır ile JICA firma yetkilileri ziyaret sırasında ayrıca Malatya’nın altyapı durumu ve geleceğe yönelik düşüncelerle ilgili olarak fikir alışverişinde de bulundular.

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