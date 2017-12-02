02 Aralık 2017 Cumartesi

Jandarmadan kış lastiği denetimi

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeşilyurt Jandarma Trafik Tim Komutanlığı tarafından kış lastiği denetimi yapıldı.

02 Aralık 2017 Cumartesi 11:15
Jandarmadan kış lastiği denetimi

1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda olması zorunlu olan kış lastiği uygulamasına başlanıldı. D-850 Malatya-Sivas Devlet Karayolu Jandarma Yol Kontrol Noktasında gerçekleştirilen kış lastiği uygulamasında ticari amaçlı yolcu ile yük taşıyan araçlar tek tek durdurularak kış lastiği uygulaması yapıldı.

BROŞÜR DAĞITILDI
Uygulama esnasında Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek tarafından sürücü ve şoförlere kış şartlarında araç kullanımı hakkında teknik bilgiler verildi. Astsubay Murat Dilek, sürücü ve şoförlere tedbirsiz ve hazırlıksız yola çıkmamaları, araçlarında mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları, ani durup kalkma yapmamaları ve takip mesafesini korumaları noktasında uyarılarda bulundu. Uygulamada ayrıca Jandarma tarafından hazırlanan kış şartlarında araç kullanma ile ilgili bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.

1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği denetimlerinin süreceği belirtildi.

İHA

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