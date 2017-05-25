25 Mayıs 2017 Perşembe

Jandarmadan asayiş uygulaması

Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrollerinde 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

25 Mayıs 2017 Perşembe 12:34
Jandarmadan asayiş uygulaması
  Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında durdurulan bir kamyonda tekerlek içerisine gizlenmiş vaziyette 4 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi. Denetimlerde 1 adet ruhsatsız av tüfeği de ele geçirilirken son bir hafta içerisinde toplam 22 bin 60 kişinin sorgulandığı belirtildi. Yapılan sorgulamalarda 54 aranan şahıs yakalanırken trafik ekipleri tarafından da 9 bin 108 araç denetlendi. Trafik kurallarına uymayan 309 araç sürücüsüne ceza kesildiği belirtilirken 112 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi.
Denetimlerde ayrıca 43 okul servis aracı ile 3 işçi servisinin de kontrol edildiği belirtildi.
İHA
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