Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında durdurulan bir kamyonda tekerlek içerisine gizlenmiş vaziyette 4 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi. Denetimlerde 1 adet ruhsatsız av tüfeği de ele geçirilirken son bir hafta içerisinde toplam 22 bin 60 kişinin sorgulandığı belirtildi. Yapılan sorgulamalarda 54 aranan şahıs yakalanırken trafik ekipleri tarafından da 9 bin 108 araç denetlendi. Trafik kurallarına uymayan 309 araç sürücüsüne ceza kesildiği belirtilirken 112 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi.

Denetimlerde ayrıca 43 okul servis aracı ile 3 işçi servisinin de kontrol edildiği belirtildi.

İHA