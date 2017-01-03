03 Ocak 2017 Salı

Jandarmadan asayiş uygulaması

Malatya’da Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çok sayıda kaçak sigara ve 5 gram eroin ele geçirildi.

03 Ocak 2017 Salı 14:03
Jandarmadan asayiş uygulaması
Uygulamalar sırasında ayrıca FETÖ/PDY kapsamında aranan 1 kişi de yakalandı. 
Malatya İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgilere göre son bir hafta içerisinde kent genelinde yapılan asayiş uygulamaları sırasında durdurulan bir araçtan 16 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ile 5 gram eroin ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca yine yapılan uygulamalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet ruhsatlı av tüfeğinin de ele geçirildiği bildirildi.
Ayrıca Jandarma tarafından yapılan yol uygulamasında FETO/PDY terör suçları kapsamında ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan aranan 1 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
1 haftalık uygulamalar boyunca toplam 18 bin 943 kişinin sorgulanırken 46 aranan şüpheli yakalandı. Jandarma Trafik Timleri tarafından yapılan uygulamalarda ise 4 bin 884 aracın kontrol edildiği ve trafik kurallarına uymayan 161 araç sürücüsüne ceza kesildiği belirtildi. Uygulamalar esnasında 59 araç trafikten men edilirken 48 okul ve 39 işçi servisi de kontrolden geçirildi.
İHA
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