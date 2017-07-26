Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol ve kontrol uygulamalarında bir otobüsün bagaj kısmında valiz içerisine gizlenmiş vaziyette toplam 16 kilo 720 gram kubar esrar maddesi geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanırken, Ö.F.B isimli şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. F.Ç isimli şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

2 BİN PAKET KAÇAK SİGARA

Yine icra edilen diğer bir yol kontrol ve arama faaliyetinde, otobüsün bagaj kısmında valiz içerisine gizlenmiş vaziyette 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Jandarma ekipleri kaçakçılık olaylarında toplam olarak; 16 kilo 732 gram kubar esrar, 3 gram toz esrar ve 2 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

45 ARAÇ MEN EDİLDİ

Uygulamalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabancaya da el koyan ekipler, toplamda 10 bin 815 kişinin sorgulamasını yaptı. Sorgulama neticesinde 34 şahıs yakayı ele verdi. Trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda ise 3 bin 582 araç kontrol edilerek, trafik kurallarına uymayan 147 araç sürücüsüne ceza kesildi. 45 aracı trafikten men eden ekipler, 8 işçi servisini de kontrol etti.

MÜCADELE SÜRECEK

Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş hizmetlerinin sağlanmasına yönelik kaçakçılık ve organize suçlar ile mücadeleye aralıksız devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

HABER MERKEZİ