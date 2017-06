Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 178. yıldönümünü dolayısıyla Anıt Defterini imzalayan ve okuyan Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, “Jandarma sizin yol göstericiliğinizde ‘Gününden ve

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümünü dolayısıyla dün Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene, Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, şehit ve gazi yakınları dernekleri ile askeri personeller ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz’ın Jandarma Genel Kutanlığı çelengini Atatürk Anıtı’na sunmasıyla başlayan tören, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ

Daha sonra Anıt Defterini imzalayan ve okuyan Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, şunları kaydetti:

“Jandarma Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bugün, güzel ülkemizin her köşesinde görev yapan, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz ‘Kanun Ordusu Jandarma Genel Komutanlığının’ 178’inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içinde huzurundayız. Jandarma sizin yol göstericiliğinizde ‘Gününden ve Geleceğinden Emin Türkiye’ vizyonuyla kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü ve teminatı olmaya devam etmektedir. Jandarma personeli görevlerini icra ederken ve hizmetleri yürütürken her zaman ve her yerde yürürlükteki kanunları ve nizamları kendisine rehber almakta ve her türlü çözüm ve tedbiri hukuk düzeni içinde aramaktadır. Aziz Atatürk; 178’inci yıl dönümü vesilesiyle, başta zat-ı aliniz olmak üzere kahraman silah arkadaşlarınızı, ulusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyor, Jandarma Genel Komutanlığının fedakâr personel ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

Son olarak tören, Jandarma Genel Kutanlığı’nın 178. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Jandarma’ konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.



















MUTLU SARIGÜL