Jandarma Teşkilatı kuruluşunun 178. yılı kutlamaları, Atatürk anıtına çelenk koyma töreniyle başladı. Yapılan çelenk koyma törenine, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve birçok askeri personel katıldı. İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz tarafından anıta çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardında konuşan Albay Şerafettin Yılmaz, "Bugün güzel ülkemizin her köşesinde görev yapan ve mensubu olmaktan gurur duyduğum Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 178'nci yıl dönümünü kutluyoruz. Jandarma Atatürk'ün yol göstericiliğinden ve ülkenin geleceğinde emin. Jandarma, Türkiye vizyonuyla kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyetinin gücü ve teminatı olmaya devam etmektedir. Jandarma personeli görevini icra ederken ve hizmetleri yürütürken her zaman ve her yerde yürürlükteki kanunları ve nizamları kendisine rehber almakta ve her türlü çözüm ve tedbiri hukuk düzeni içinde aramaktadır” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardında Jandarma Genel komutanlığının 178.nci kuruluş yıl dönümü etkinlikler kapsamında Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında düzenlenen Jandarma konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İHA