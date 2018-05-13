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İzzet Gören Anneler Günü mesajı yayınladı

MHP Malatya Milletvekili aday adayı İzzet Gören, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 

İzzet Gören Anneler Günü mesajı yayınladı

MHP Malatya Milletvekili aday adayı İzzet Gören, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 

13 Mayıs 2018 Pazar 17:40
İzzet Gören Anneler Günü mesajı yayınladı

Gören, “Sevgi ve şefkat kaynağı annelerimizin ellerinde öpüyorum” dedi.
Gören mesajının devamında, “Toplumsal dayanışmanın ve toplumun temelini aile, bir ailenin temelini de mutluluk, huzur, saygı ve sevgi ortamıyla anneler oluşturur. Hiç yılmadan sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluğu üstlenen annelerimize gönül borcumuz hiçbir zaman tükenmez. Annelerimiz, yetiştirdikleri kuşaklarla toplumun biçimlenmesinde en büyük rollerden birini üstlenmektedir. Bu yönüyle annelik, yalnız aileyi değil, tüm toplumu ve insanlığı ilgilendiren evrensel boyut kazanmaktadır. Bugün dünyada yaşanan birçok olumsuzluğun temelinde sevgisizlik ve ilgisizlik vardır. Bu nedenle anneler çocuklarını sevgiyle yoğurmalı, onları özgüvenleri yüksek, kendileriyle ve toplumla barışık bireyler olarak geleceğe hazırlamalıdırlar. Bizler de en değerli varlıklarımız annelerimize sonsuz sevgi, saygı duyarak onların her zaman yanında olmalı, zor günlerini ve tüm güzellikleri onlarla paylaşabilmeliyiz. Bizlerin sevgi dolu yaklaşımları onların en büyük mutluluğu olacaktır. Bu mutluluğu annelerimizden esirgememeliyiz. Gecesini gündüzüne katarak, bizlere her türlü fedakarlığı karşılıksız yapan annelerimizin Anneler Gününü bu düşüncelerle kutluyor, bütün annelerin sevgi ve şefkat dolu ellerinden öpüyor en derin saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MHPAday Adayıİzzet Gören
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