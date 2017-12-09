İznik Vakfı Satış Müdürü Hakan Tanju Küçük, Vali Ali Kaban’a yaptığı ziyarette Vali Kaban’ın Zonguldak ilinde görev yaptığı dönemde Kozlu ilçesinde yapımını başlattığı ve Hz. Peygamberin Miraca çıkarken bastığı kaya üzerine inşa edilen Kubbet-üs Sahra’nın tıpkısı olarak yapılan mescidin inşasının tamamlandığını belirtip, kendisini tanımaktan onur duyduğu Vali Ali Kaban’a hem Malatya’daki görevinde başarılar dilemek hem de restorasyon çalışmalarındaki çinilerden bir parçasını da takdim etmek için geldiğini belirtti.

Vali Kaban, Zonguldak ilinde Vali olarak görev yaptığı dönemde 2016 yılı başında başlanan bu mescidin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, özellikle de İznik Çini Vakfının daha önce Kudüs’teki Kubbet’üs Sahra’yı restore ettiği biçimde aynı çinilerle Kozlu’daki Kubbet’üs Sahra’yı da başarıyla bitirdiklerini belirtip, emeği geçenleri kutlayarak Vakıf Satış Müdürü Hakan Tanju Küçük’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti ve Malatya’nın tadı olan kayısı hediye etti.(Bülten)

HABER MERKEZİ