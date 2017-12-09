09 Aralık 2017 Cumartesi

İZNİK VAKFI’NDAN VALİ KABAN’A ZİYARET

İznik Vakfı Satış Müdürü Hakan Tanju Küçük, Vali Ali Kaban’ı makamında ziyaret etti.

09 Aralık 2017 Cumartesi 10:27
İZNİK VAKFI’NDAN VALİ KABAN’A ZİYARET

İznik Vakfı Satış Müdürü Hakan Tanju Küçük, Vali Ali Kaban’a yaptığı ziyarette Vali Kaban’ın Zonguldak ilinde görev yaptığı dönemde Kozlu ilçesinde yapımını başlattığı ve Hz. Peygamberin Miraca çıkarken bastığı kaya üzerine inşa edilen Kubbet-üs Sahra’nın tıpkısı olarak yapılan mescidin inşasının tamamlandığını belirtip, kendisini tanımaktan onur duyduğu Vali Ali Kaban’a hem Malatya’daki görevinde başarılar dilemek hem de restorasyon çalışmalarındaki çinilerden bir parçasını da takdim etmek için geldiğini belirtti.

Vali Kaban, Zonguldak ilinde Vali olarak görev yaptığı dönemde 2016 yılı başında başlanan bu mescidin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, özellikle de İznik Çini Vakfının daha önce Kudüs’teki Kubbet’üs Sahra’yı restore ettiği biçimde aynı çinilerle Kozlu’daki Kubbet’üs Sahra’yı da başarıyla bitirdiklerini belirtip, emeği geçenleri kutlayarak Vakıf Satış Müdürü Hakan Tanju Küçük’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti ve Malatya’nın tadı olan kayısı hediye etti.(Bülten)

 

HABER MERKEZİ

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 08 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 07 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017