Dün Arapgir ilçe Devlet Hastanesinden alınan Şehit Astsubay Çavuş Bilgiç’in (29) Türk bayrağına sarılı tabutu ilk olarak Mehmet Akif Mahallesi’ndeki baba ocağına son kez getirildi. Burada oğlunun tabutuna sarılan anne Hülya Bilgiç, “Ağlamayacağım dimdik ayaktayım, beni götürün ben de çatışacağım. Askerlerin yemeğini yapacağım gönüllü olarak” diyerek feryat etti.

Eline Türk bayrağı alarak konuşan Anne Hülya Bilgiç, “Bir senedir çocuğu mu görmüyordum. Bana dedi ‘anne o şerefsizleri bitirmeden gelmeyeceğim. O hainler varken evde yatmam’ dedi” şeklinde konuştu.

İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİP

Evdeki helalliğin artından Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Hüsnü Bilgiç için ilçe terminal alanında ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Buradaki törene Vali Mustafa Toprak, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2.Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Arapgir Kaymakam Vekili Cuma Emeç, çevre ilçelerin kaymakamları, Arapgir İlçe Belediye Haluk Cömertoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Müftüsü Ümit Çimen, İl Mili Eğitim Müdürü Ali Tatlı, siyasi parti il başkanları, bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının başkan ve üyeleri, jandarma ve emniyet personelleri, şehidin yakınları ve yüzlerce öğrenci ile Arapgirli vatandaşlar katıldı.

ŞEHİDİN KARDEŞLERİ TABUTA SARILDI

Vali Toprak ve diğer yetkililer öğretmen olan acılı baba Fetih Bilgiç’i teselli ederken şehidin kız kardeşleri Şeyda ve Büşra Bilgiç de tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında şehidin naaşı tekbirler eşliğinde Tekke Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

“BENİMLE KONUŞTUKTAN SONRA ŞEHİT OLMUŞ”

Şehidin cenazesinde acısını dile getiren anne Hülya Bilgiç, “1 yıldır görmedim oğlumu. Telefonla aradım, ‘anne ben iyiyim’ dedi. Konuştuktan sonra şehit olmuş. Bugün izne gelecekti, şehit geldi. Kar yağıyor yavrum, üşüme. O kadar dağda kaldın orda üşümedin. Oğlum son nefesini ‘Allah, Allah’ diyerek vermiş. ‘Anne bu yolda şehit olmak da var’ demişti. Kafanı kaldır yavrum düğün alayın geldi” diyerek feryat etti.

“KANI BOZUK EVLAT YETİŞTİRMEYİN”

Anne Bilgiç, “Babası da ben de helalle besledik yavrumu. Kanı bozuk değildi. Şerefsizlerin kanından değildi. Allah herkese şehit olmayı nasip etsin. Ben yavrumun şehit olduğu yere gitmek istiyorum. Oradaki çocukları oğlum gibi kucaklamak istiyorum. Onlara yemeklerini yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanı, komutanlar beni oraya götürsün. Annelere sesleniyorum; kanı bozuk evlat yetiştirmeyin” diyerek acısını dile getirdi.

5 YILDIR TSK’DA GÖREVLİYMİŞ

Öte yandan, bekar olduğu öğrenilen Şehit Bilgiç'in yaklaşık 5 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığı öğrenildi. Şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüsnü Bilgiç'in sosyal medya hesabında şehit düşen silah arkadaşlarıyla ilgili, "Bizde emanete ihanet yoktur. Ancak ve ancak ülkesi, milleti, devleti uğrunda verilecek can vardır" yorumunu paylaştığı görüldü. (FOTO: HABER MERKEZİ-İHA)

MUTLU SARIGÜL