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İZİNSİZ ZEHİRLENME

MOTAŞ’ta önceki gün personele verilen yemekten dolayı gıda zehirlenmesi yaşandı. 27 kişi, çeşitli şikayetlerden dolayı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuru yaparken, iddiaya göre birçok personel izin alamadığı için hastaneye bile gidemedi.

İZİNSİZ ZEHİRLENME

MOTAŞ’ta önceki gün personele verilen yemekten dolayı gıda zehirlenmesi yaşandı. 27 kişi, çeşitli şikayetlerden dolayı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuru yaparken, iddiaya göre birçok personel izin alamadığı için hastaneye bile gidemedi.

19 Ağustos 2018 Pazar 11:15
İZİNSİZ ZEHİRLENME

İddiaya göre MOTAŞ gıda zehirlenmesi olayı ile sarsıldı. Haber üzerine Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı’ndan edinilen bilgide ise bu iddia doğrulandı.

27 KİŞİ

Buna göre, önceki gün, gün içinde ve akşam saatlerinde makarna ile köfte yiyen personeller, ishal, karın ağrısı, kusma gibi şikayetlerle hastaneye gitti. 27 kişinin aynı şikayetlerle acil servise gittiği öğrenilirken, bu rakamın, diğer hastanelere başvuran personellerle birlikte daha yüksek olduğu ileri sürüldü.

GARİP İDDİA

Acil servisteki hastaların taburcu edildiği öğrenilirken, başka bir iddia kan dondurdu. Buna göre MOTAŞ’ta 150 personelin bulunduğu, bu personellerin çoğunun aynı şikayetleri yaşadığı ve hastaneye gitmek için izin istediği belirtildi. Ancak herkese aynı anda izin verilmeyeceği belirtilerek, gıda zehirlenmesi belirtileri yaşayan personellerin bölüm bölüm izine gönderileceği/hastaneye gönderileceği söylendi. İddia şeklinde verilen bu ifade durumun trajikomik halini gözler önüne serdi.

ÖLÜMCÜL SONUÇLAR OLABİLİR

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı’ndan edinilen bilgilere göre, hastaneye başvuran personellerin nasıl zehirlendiği halen araştırılıyor. Gıda zehirlenmesi durumunda hastaneye gidilmemesi halinde ölümcül sonuçların olabileceği de ifade edilen bilgiler arasında.

TÜRKAN YILDIZ

Anahtar Kelimeler:
MOTAŞPersonelYemekGıda ZehirlenmesiMalatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi
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