05 Ocak 2017 Perşembe

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İzinsiz gösteri yapmak isteyen grubu polis gözaltına aldı

Malatya’da izinsiz açıklama ve oturma eylemi yapmak isteyen beş kişilik eylemci grup gözaltına alındı.

05 Ocak 2017 Perşembe 16:36
İzinsiz gösteri yapmak isteyen grubu polis gözaltına aldı
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen aralarında öğretmen, sağlık çalışanı ve onlara destek amaçlı bir kişi, Malatya Emeksiz üst kavşağında, “İşimi ve ekmeğimi geri istiyorum” diyerek ellerinde bulunan dövizlerle açıklama ve oturma eylemi yapmak istedi. Polis, “Yaptığınız yasal değil, gereken izinleri Valilikten alın ve öyle eyleminizi gerçekleştirin” diyerek eylemci grubu uyardı. Grup üyeleri polisin uyarılarına karşılık eylemini sürdürüp, açıklama yapmak isteyince emniyet güçleri, E.C., Ö.K., C.G., Ö.A. ile onlara destek vermek için gelen C.U. isimli şahsı gözaltına aldı.
Polise bir süre direnen eylemciler daha sonra polis aracıyla emniyete götürüldü.
İHA
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