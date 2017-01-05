Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen aralarında öğretmen, sağlık çalışanı ve onlara destek amaçlı bir kişi, Malatya Emeksiz üst kavşağında, “İşimi ve ekmeğimi geri istiyorum” diyerek ellerinde bulunan dövizlerle açıklama ve oturma eylemi yapmak istedi. Polis, “Yaptığınız yasal değil, gereken izinleri Valilikten alın ve öyle eyleminizi gerçekleştirin” diyerek eylemci grubu uyardı. Grup üyeleri polisin uyarılarına karşılık eylemini sürdürüp, açıklama yapmak isteyince emniyet güçleri, E.C., Ö.K., C.G., Ö.A. ile onlara destek vermek için gelen C.U. isimli şahsı gözaltına aldı.

Polise bir süre direnen eylemciler daha sonra polis aracıyla emniyete götürüldü.

İHA