Bugünkü Ramazan sayfamızın konusu da “İyiliği emretmek kötülükten men etmek.” Konuyla ilgili geniş değerlendirmelerde bulunan Malatya İl Müftü Yardımcısı İhsan Mesut Akbaş, önemli açıklamalarda bulundu. Sözlerine Ahzap Suresi’nden ayetle başlayan şunları kaydetti:

SEN ÖĞÜT VERİP HATIRLAT

“Ey Peygamber! Biz seni hem bir şahit, hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik ve hem de Allah'ın izniyle O'na bir davetçi ve nurlar saçan bir kandil olarak gönderdik.’(Ahzap, 33/ 45-46) Allah Teâlâ büyük lütuf ve kerem sahibi olduğu için yer yüzünün halifeleri kıldığı insanı yalnız bırakmamış, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem'den itibaren gönderdiği peygamberlerle, dünya ve ahiret mutluluğunun yollarını göstermiştir. Peygamberler hem doğru yolu gösteriyor hem de kendileri uygulayarak örnek oluyorlardı. Bu, ihmal edilmemesi gereken çok önemli bir görevdir. Kur'an-ı Kerim'de: ‘Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir’(Zariyat,51/55) buyrulmuştur. Bu görev Peygamberimizden sonra bütün Müslümanlara intikal etmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de: ‘Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışır ve Allah 'a inanırsınız.’ (Âl-i İmran,3/110) buyrulmuş ve bu görevle bütün müzminlerin görevli olduğu bildirilmiştir. Ayet-i kerime Müslümanların ayırıcı özelliğini bildiriyor. Allah'a inanmak, iyiliği emredip, kötülükten alıkoymak. Bu özellikleri sebebiyle de en hayırlı ümmet oldukları ifade buyruluyor. Çünkü müminler birbirinin kardeşidirler. Elbette kardeş kardeşi uyaracak ve ona doğru yolu gösterecektir. Allah-ü Teâla bu hususu hatırlatarak şöyle buyuruyor: ‘Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve velileridirler. İyiliği emrederler, kötülükten vaz geçirirler, namazı kılarlar, zekâtı verirler. Allah'a ve Peygamberine itaat ederler. İşte bunları Allah rahmetiyle yarlıgayacaktır. Çünkü Allah, azizdir, hakimdir.’ ( Tevbe, 9/71) Peygamberimiz(s.a.s) şöyle buyuruyor: ‘Sizden biriniz çirkin bir iş görürse, onu eliyle değiştirsin; eğer buna gücü yetmezse, diliyle uyarsın; buna da gücü yetmezse, kalbiyle nefret etsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir.’( Müslim, İman, 20)

İYİLİĞİ EMREDİP KÖTÜLÜKTEN MENETMEK

Peygamberimiz çirkin ve haksız bir işi gören Müslüman’ın, buna sessiz kalmayarak tavır koymasını öğütlüyor ve bu tavrın üç şekilde olabileceğini söylüyor: Gücü yetiyorsa onu eliyle men eder. Bu görev yöneticilere aittir. Böylece kötülük önlenmiş olur. Buna gücü yetmiyorsa nasihat eder. Kötülüğün zararlarından söz eder. Bunda başarılı olursa yine kötülük önlenmiş olur. Buna da gücü yetmiyorsa o işi onaylamadığını tavırlarıyla belli eder, destek vermez. Onun bu tavrı etkili olabilir ve kötülüğün yayılmasına engel olur. Peygamberimiz her vesile ile Müslümanların bu görevlerini kendilerine hatırlatmıştır. Bir Hadis-i şeriflerinde:

-’Yollar üzerinde oturmaktan sakınınız’ buyurdu. Ashab-ı Kiram:

-Yol üzerinde oturmak bizim için zorunludur. Lüzumlu olan şeyleri orada konuşuyoruz, dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz: ‘Yol üzerinde oturmaktan vaz geçemiyorsanız, yolun hakkını veriniz’ buyurdu. Sordular:

- Ey Allah'ın Rasûlü, yolun hakkı nedir? Peygamberimiz cevap verdi:

-’Haram olan şeylere bakmamak, gelip geçene eziyet etmemek, verilen selamı almak, iyiliği emredip kötülükten menetmek. (İşte yolun hakkı budur.)’(Buhârî,Mezâlim, 22; Müslim, Selâm,2) Müslümanlar bu görevlerini yapmazlarsa kötülükler ve haksızlıklar alabildiğine yayılır. İlk anda o kötülüğün zararı sadece onu yapanda kalacağı sanılır ama öyle olmaz. Bulaşıcı bir hastalık gibi toplumu sarar ve o kötülükten toplum büyük zarar görür. Peygamberimiz, kötülüğe karşı tavır koymanın topluma getireceği felaketi bir örnekle şöyle açıklar: ‘Yolcular gemideki yerlerini kur'a ile belirlerler. Kur'a sonucu bir kısmı geminin üst katına, bir kısmı da alt katına yerleşir. Alt kata yerleşenler, burada su olmadığı için su ihtiyaçlarını görmek üzere üst kata çıkmak durumundadırlar. Su almak için üst kata çıktıkları vakit, üst kattakilerin yanından geçiyorlar. Bunun üzerine kendi aralarında konuşurlar: ‘Payımıza düşen alt katta bir delik açsak da, su ihtiyacımızı buradan görsek ve yukardakileri rahatsız etmesek iyi olur.’ derler ve geminin alt kısmında bir delik açmaya başlarlar. Şimdi üst kattakiler bunları gördükleri halde bu yaptıkları işe göz yumar, ses çıkarmayacak ve engel olmayacak olurlarsa, açılan delikten içeriye su dolar ve gemi batar. Böylece sadece deliği açanlar değil, gemide olan hepsi boğulur. Eğer üst kattakiler onları bu işden men ederlerse kendileri de kurtulur, onları da kurtarmış olurlar.’( Buhârî, Şirket, 6) Peygamberimizin bu örneği bu konuda çok etkili bir örnek. Bundan anlaşılıyor ki, müslüman duyarlı olacak ve toplumda meydana gelen olaylara ilgisiz kalmayacak ve: ‘Bana ne her koyun kendi bacağından asılır’ demeyecektir. Her koyun dünyada değil, ahirette kendi bacağından asılacaktır.

HER MÜSLÜMAN KÖTÜLÜĞE KARŞI TAVIR KOYMAKLA YÜKÜMLÜ

Nitekim Kur'an-ı Kerim'de: ‘Öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz (topluma sirayet eder ve hepsini perişan eder). Biliniz ki, Allah’ın azabı şiddetlidir.’(el- Enfal, 8/25) Ayet-i kerime çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Öyle günah ve kötülükler var ki, sadece o günahı işleyenleri ve o kötülüğü yapanları etkilemekle kalmaz, o günahı işlememiş, o kötülüğe bulaşmamış olanlara da erişir. Birçok suçsuzları da gelir bulur. Kurunun yanında yaş da yanar. Bugün toplumumuzda hepimizi rahatsız eden sosyal olayların kaynağında bu ihmalimiz - nemelazımcılık- vardır. Her Müslüman kötülüğe karşı tavır koymakla yükümlü olmakla beraber, Müslümanlardan bir topluluk özel olarak bu görevle görevlidir. Bunlar, âlimlerdir. Âlimler bu görevi yerine getirmeleri halinde diğerleri sorumlu olmaktan kurtulur. Bu hususu ifade eden âyet-i kerime'de: ‘İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten meneden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır’ (Âl-i İmrân, 3/104) buyrulmuştur. Hayra çağırmak, dine de dünyaya da ait bir iyiliğe çağırmak demektir ki, İslâm’ın esasıdır. İyiliği emredip kötülükten menetmek de bunun önemli bir kısmıdır. İslâm âlimleri, medâr-ı İslâm -İslâm’ın üzerinde döneceği- dört hadis-i şerif zikretmişlerdir ki, bu hadis-i şeriflerden her biri İslâm Dini’nin dörtte biri demektir. Bu hadis-i şerifler şunlardır: ‘Rasulullah;’Din nasihattir’ buyurdu. Kime ? dedik. Peygamberimiz: ‘Allah'a, kitabına, peygamberine, müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara’ buyurdu.( Buhârî, İman, 42; Müslim, İman, 23), ‘Ameller ancak niyetlere göre değerlenir. Herkesin ancak niyetine göre amelinin karşılığı vardır.’( Buhârî, Bed'u'1-vahiy, 1; Müslim, İmâre, 45), ‘Hiçbiriniz, kendiniz için arzu ettiğinizi din kardeşiniz için de arzu etmedikçe, iman etmiş olmaz.’(Buhârî, İman, 7; Müslim, İman, 16 .), ‘Kişinin faydasız sözü terketmesi, İslâmiyetinin güzelliğindendir.’(Tirmizî, Zühd, 11; İbn Mâce, Fiten, 12), ‘Din nasihattir'' demek, nasihat dinin direği demektir. Dinin yaşaması, nasihatin Müslümanlar arasında yaygın olması ile mümkündür.

O, MÜKEMMELDİR, HİÇBİR ŞEYE MUHTAÇ DEĞİLDİR

Allah'a nasihat, nasıl olur? Allah'a nasihat demek, O'na inanmak, ortağı olmadığını kabul etmek, sıfatlarında küfre sapmamak, O'nu kemal ve celal sıfatları ile nitelemek ve noksan sıfatlardan tenzih etmektir. O'na itaat etmek, karşı gelmekten sakınmak, O'na itaat edene sevgi duymak, isyan edene ise ilgi göstermemek, lutfettiği nimetlere karşı O'na şükretmek, her işinde ihlas ve samimiyet göstermektir. Allah'a nasihatin anlamı budur. Yoksa Allah âlemlerden ve nasihat edenin nasihatinden müstağnidir. O, mükemmeldir, hiçbir şeye muhtaç değildir. Allah'ın kitabına yani Kur'an-ı Kerime nasihat demek, onun Allah sözü olduğuna ve O'nun tarafından gönderildiğine inanmak ve onu öğrenip uygulamaktır. Allah'ın peygamberine nasihat ise, onun peygamberliğini tasdik ederek Allah tarafından getirdiği kesin olarak bilinen her şeye inanmak, sünnetine uymak, ahlâkıyla ahlâklanmaktır. Müslümanların yöneticilerine nasihat demek, hak üzere olmada onlara yardımcı olmak, haktan ayrılmaları ve adaletsizliğe yönelmeleri halinde onları uygun bir dil ile uyarmaktır. Bütün Müslümanlara gelince; din ve dünya işlerinde kendilerine yararlı olan şeyleri onlara öğretmek, göstermek, kusurlarını örtmek, iyiliği emredip kötülükten menetmek, büyüklerine saygı, küçüklerine şefkat göstermek, onlara hile ve haksızlık yapmamak, aldatmamak, haset etmemek ve onları sevgi ile kucaklamaktır. İşte hadis-i şerifin kısaca anlamı budur.

HÂLÂ AKLINIZI BAŞINIZA ALMAYACAK MISINIZ?

Nasihat ederken, bu nasihatin etkili olması için dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar vardır. Bunların başında başkasına yaptığı nasihate önce kendisinin uyması gerekir. Başkasına yaptığı nasihate uymayan kimseleri Kur'an-ı Kerim şöyle uyarıyor: ‘Kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?’(Bakara, 2/44) Bunun için nasihatçinin önce nasihatini kendisi tutması ve çelişkiye düşmemesi gerekir. Meşhur bir sözdür: Ele telkin verip de, kendi zakkum salkımı yutmamalıdır. Başkalarına yaptığı nasihate uymayanların, kıyamet gününde acıklı bir azaba uğrayacaklarını Peygamberimiz şöyle haber veriyor: ‘Kıyamet günü bir adam getirilip ateşe atılır. Karnındaki bağırsakları dışarı çıkar. Onları, eşeğin değirmen taşını dönderdiği gibi dönderir. Derken, cehennem ahâlisi etrafında toplanır ve: ‘Ey fûlan, sen dünyada iken (bize) ma'rufu emderip, münkerden nehyetmiyor muydun?’ derler. O: ‘Evet, ma'rufu emrederdim ama kendim yapmazdım, münkeri yasaklardım ama kendim yapardım’ diye cevap verir.’ (Buhârî, Bed'ü'l-Halk,10; Müslim, Zühd,7) İyiliği emredip kötülükten men edecek olan kimsenin nelerin iyilik, nelerin de kötülük olduğunu bilmesi gerekir. Kur'an ve Sünnet bir şeye ma'ruf-iyilik-diyorsa, o iyiliktir; bir şeye kötülük diyorsa o da kötülüktür. O halde mü’min önce Kur'an ve Sünnete göre nelerin iyilik ve nelerin kötülük olduğunu öğrenmesi lâzımdır. Çünkü o, bu görevi Allah ve Peygamberi adına yapacaktır. Onun için Allah'ın o konudaki hükmünü bilmesi gerekir. Aksi takdirde kaş yaparken göz çıkarmış olur. Bakınız Allah Teâlâ bu konuda Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor: ‘Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak, ‘Bu helâldir, şu da haramdır’ demeyin. Çünkü Allah’a karşı yalan uydurmuş oluyorsunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler.’(Nahl, 16/116) İyiliği emredip kötülüğü menetmek görevi ifa edilirken her türlü kaba ve kırıcı davranışlardan sakınmak da gerekir. Bu görevin temelinde sevgi olmalıdır. Yine örnek Peygamberimizdir. Kur’an-ı Kerim’de: Peygamberimiz için şöyle buyruluyor: ‘(Ey Muhammed) Allah’ın rahmetiyle onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar etrafından dağılıp giderlerdi.’ ( ÂI-i İmran, 3/159) Peygamberimizin bir hadis-i şerifi ile bitiriyorum: ‘Kolaylaştırınız güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz.’ (Buhârî, İlim, 11; Müslim, Cihad, 3)”

MUTLU SARIGÜL