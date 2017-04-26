Türkiye ekonomisi, küresel piyasaların ve krizlerin etkisiyle durağan hale geçmiş, referandum sürecinin başlaması da bu durumu tetiklemişti. Dolar karşısında değer kaybetmeye başlayan TL için endişeler de dile getirilirken, 16 Nisan Halk Oylaması gerçekleştirildi ve ekonomi iyileşme sürecine gerdi.

DOLAR İNİŞE GEÇTİ

Nitekim dolar 3,70’in üzerine çıkarak rekorlarını kırmış ve altının gram fiyatı da 152 lirayı geçmişti. Şu sıralar ise serbest piyasada dolar 3,5780 liradan, euro da 3,8880 liradan işlem görüyor. 3,5760 liradan alınan dolar 3,5780 liradan, 3,8860 liradan alınan euro ise 3,8880 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5920 liradan, euro i 3,9040 liradan satılmıştı.

ALTIN 140’LARA İNDİ

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise 146,20 lira oldu. 146 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 146,20 liradan, 962 liradan alınan cumhuriyet ata lira 978 liradan, 133,30 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 137,30 liradan, 940 liradan alınan lira (tam) ziynet 959 liradan, 470 liradan alınan yarım ziynet 480 liradan, 235 liradan alınan çeyrek ziynet 240 liradan satışa sunuluyor.

KUYUMCULAR MEMNUN

Bu anlamda ekonomik anlamda piyasalarda sirkülasyonların olduğunu belirten kuyumcu Hasan Akın, “Altın piyasası ekonominin belirleyici faktörlerindendir. Altın fiyatlarının düşmesi ekonominin en fayda göreceği nokta olur. Zaten işlerimiz düzelmeye başladı. Altın yatırımcısı da mutlu” diye konuştu.

KONUT PİYASASI HAREKETLENDİ

Yine konut piyasası da 16 Nisan’dan sonra hareketlilik kazandı. Emlakçı Ahmet Yürek, “16 Nisan’dan önce bir belirsizlik olduğu için kimse ev almaya yanaşmıyordu. Ama çok şükür şimdi iyi durumdayız. İnsanlar ev almak için harekete geçti” sözlerine yer verdi.

EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Malatya’da durum böyleyken, ülke genelinde yine aynı durumun olduğu bildiriliyor. Altın, konut, araba gibi piyasaların yanında; yatırımcıların da ülkeye yatırım yapma yoluna girdiği bildiriliyor. Malatyalı siyasiler ise referandumla birlikte ekonominin iyileşmeye başladığını bildiriyor. Nitekim Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye'de genel ekonomik durum beklentisinin nisanda yüzde 3,3 artışla 96,2'ye yükseldiğini belirterek, bu artışın, Türkiye’deki siyasi belirsizliğin ortadan kalktığına olan inancı ve ekonomik politikaların doğruluğunu ispatlar nitelikte olduğunu belirtti.















TÜRKAN YILDIZ