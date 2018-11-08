İYİ Parti'de aday kriteri

Adaylarda arayacakları ilk özelliğin mühendis ve teknik eleman olmasına önem vereceklerini belirten İyi Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal, "Bulabilirsek bütün adaylarımızı mühendis ve ya o alanda çalışmış insanlardan oluşmasını, teknik eleman olmasını kendi kriterimiz için koyduk" dedi.

"KİMSE İLE İTTİFAK YAPMAYACAĞIZ"

İl Başkanı Kenan Özdal, "Bize hiçbir yerde para akmıyor. Buradaki her arkadaşımın, partide görev alan her arkadaşımın alın teri var, cebindeki harçlığını buraya aktaran arkadaşlarımız var. Biz başkaları gibi değiliz, başkaları gibi de olmayacağız. Bugün Genel Başkanımız söyledi; bizim tek bir ittifakımız var; o da milletimizle yaptığımız ittifak. Biz kimse ile ittifak yapmayacağız" diye konuştu.

"BENİM BİR PROJEM VAR" DİYEN İNSANLARLA ÇALIŞACAĞIZ

“Düşüncesi olmayan, başkalarının aklıyla hareket eden insanların belediyecilik yapmasından usandık” diyen İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal, "Biz bu vatanın içinden, bu milletin içinden çıkmış; ‘Benim bir düşüncem var, benim bir projem var’ diyen insanlarla çalışacağız. Biz fikir üreteceğiz, biz proje üreteceğiz. Biz fikir üreteceğiz, biz proje üreteceğiz. Biz cebimizi doldurmayacağız. Bakın Malatya 2012 yılından sonra en çok imarlaşmış bölgesidir Fahri Kayahan Bölgesi. Bakın oradaki araziler kayısı bahçeleriydi. Binlerce dönüm kayısı bahçesiydi. Binlerce kayısı ağacını söktüler. Sadece Fahri Kayahan bölgesinde, Barguzu Tecde'ye kadar gittiğiniz tarafta milyona yakın kayısı ağacı gitmiştir ama bunu yapan insanlar ellerine bir cetvel alıp oraların parselini yapmadılar. Malatya'nın insanı hizmete aç. Ben Sayıştay raporlarını okuyorum, cinler tepeme çıkıyor” ifadelerini kullandı.

ADAYLARDA ARAYACAKLARI İLK ÖZELLİK...

Adaylarda arayacakları ilk özelliği mühendis ve teknik eleman olmasına önem vereceklerini belirten İyi Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal, "Bulabilirsek bütün adaylarımızı mühendis veya o alanda çalışmış insanlardan oluşmasını, teknik eleman olmasını kendi kriter olarak koyduk. Belediye başkanlığı kriterlerimizden biri de başkasının aklıyla hareket etmeyecek insan olması önemli. Biz belediye başkanı çıkarırsak, biz belediye başkanlarını hür iradeleriyle, yani siyasetin etkisinde kalmadan Malatya'ya hizmete edecek şekilde çalışmasını sağlayacağız. Parti tahakkümü yok, partinin zorlaması yok, ona buna rant için peşkeş çekme yok. Düzgün çalışacak insanlar arasından seçeceğiz. Benim bir fikrim var ya bir projem var diyen insanların arasından seçmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Yerel seçimin önemine temas eden Özdal, "Bu seçimde ne olur? Sokaktaki insana sorarsanız herkes tepkili, herkesin bir sıkıntısı var. Herkes bir şey söylüyor ama seçim sandığına nasıl yansır bilmiyorum. Yani seçimlerde insanların önüne çıkıp projelerinden bahsetmesi gerekirken maalesef Türkiye'de bunlar olmuyor. Malatya halkından ben şunu rica ediyorum: Lütfen düşünün, insan geçmişe özlemle yaşar mı?” şeklinde konuştu.