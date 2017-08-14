Türkiye, önceki gün buruk bir haberle uyandı. Aynı gün 2 şehit toprağa verilirken, Trabzon Maçka’da PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada 41 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve 16 yaşındaki Eren Bülbül şehit oldu. Daha bu haber yeni yeni duyulurken, Batman’da El Yapımı Patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit düştü.

Ülke genelinde yasın hakim olduğu hafta sonunda, kamuda hem askerlerimize rahmet dilenerek minnettarlıklar ifade edildi hem de 16 yaşında, daha hayatının çok başında şehit olan Eren Bülbül’ün koca yüreği konuşuldu…

13 KARDEŞİN 9’UNCUSUYDU

Eren Bülbül, 13 kardeşin 9’uncusuydu. Babası Hasan Bülbül’ü 14 ay önce kaybetmişti. Çok yoksullardı ve köylüler bu aileyi çok seviyordu, aileye erzak yardımı yapıyordu. Evleri, köyün ucunda, ormanın tam dibindeydi. Eren, okul harçlığı için mevsimlik işçilik yapıyor, fındık topluyordu. Şehit düştüğü günde de yine fındık topluyordu. O gün Eren’in annesi, ağabeyleri, ablaları Çamlıdüz Yaylası’nda hayvancılık yaparken Eren de topladığı otları evine getiriyordu. Hürriyet’in haberine göre, bir hafta önce, eve geldiğinde, köylünün verdiği ve kış için sakladıkları 5 çuval un, şeker, yağ, çay ve kuru gıda ürünlerinin çalındığını fark etti. Polisi aradı. Perşembe günü jandarma karakolundan telefon geldi. Eve gelip keşif yapacaklardı. Kendisinin de hazır bulunmasını istediler. Eren, fındık topladığını, ancak ertesi gün Köprüyanı Köyü’nün karşı yamaçtaki camisinde kılacağı cuma namazından sonra kendisini almalarını istedi.

YAYLIM ATEŞİ BAŞLADI

Yine Hürriyet’in haberine göre, birlikte namaz kıldığı Polis Memuru Namık Özten, karakoldan gelen Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte üçü eve gittiler. Etrafı araştırarak eve geldiler. Ne olduysa o anda oldu. 20 metre yukarıda boş koyun ağılı, merek (samanlık) vardı ve hemen sonra sarp yamaçta orman uzanıyordu. Ağıldan PKK’lı teröristlerin yaylım ateşi başladı. Eren, Başçavuş Ferhat Gedik ve polis Namık Özten kanlar içinde yere yığıldılar. Eren ile Başçavuş Ferhat hastanede şehit oldu…

#ERENİYİKİVARSIN



Eren Bülbül’ün hikâyesi Türkiye’yi derinden sarstı. Eren, 2 ay önce sosyal medyada paylaştığı mesajda, “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” ifadelerine yer vermişti. Sosyal medya kullanıcıları Eren’in mesajlarını, terörü lanetleyerek paylaştı. Kimileriyse Eren’in fotoğrafını Çanakkale cephesine giden 15’lik askerlere benzetti. Sosyal medya, “#ERENİYİKİVARSIN” etiketiyle, şehidi andı.

ACILARI YÜREK BURKUYOR

Öte yandan 16 yaşındaki Eren Bülbül gibi kocaman yüreği ile bu ülkeye, vatanına sahip çıkan binlerce çocuğun hikayesi halen dilden dile dolaşıyor. Çanakkale Savaşları’nda şehit olan binlerce çocukla beraber 15 Temmuz’da da şehit olan çocukların da acısı halen yürekleri burkuyor.

YÜZÜ TANINAMAZ HALE GELMİŞTİ

O kahraman çocuklardan biri de Malatya Pütürgeli Engin Tilbaç’tı… 15 Temmuz’da vatan için, bayrak için sokağa çıkan ve 16 yaşında şehadet şerbetini içen Engin Tilbaç, o gece darbe girişimini protesto ederken tankın altında kalarak şehit olan Malatyalılardan biriydi. Pütürge ilçesinin gururu, onuru olan Engin Tilbaç’ın hikayesi ise oldukça hüzünlüydü. Yüzü tanınmaz hale gelene kadar tank ezmişti onu. Kimliği uzun süre tespit edilemedi. 3 gün boyunca ailesi onu arayıp durmuş, sonunda DNA testi ile evlatlarının şehit olduğunu öğrenmişlerdi.

PÜTÜRGE’DE DEFNEDİLDİ

Malatyalı Engin Tilbaç, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘meydanlara inin’ çağrısıyla birlikte dışarı çıkmış ve FETÖ’nün darbe girişimini protesto etmişti. Baştabya Kışlası önüne giderek darbecilerin karşısına dikilen ve kışladan çıkış yapan tankları engellemek isteyen Tilbaç işte tam da burada şehit edilmişti. Şehit Tilbaç’ın cenazesi, 21 Temmuz’da memleketi Malatya’ya getirilmiş, Pütürge’ye defnedilmişti.

TÜRKAN YILDIZ