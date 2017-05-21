3 gün sürecek ve toplam 11 oturumun yapılacağı sempozyuma Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden akademisyenler katılacak.

Sempozyum hakkında bilgi veren İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Devkan Kaleci, sempozyumun önemine değinerek, “Bilişim alanında, eğitim teknolojileri alanında Türkiye’de düzenlenen en etkin ve en çok katılımcının olacağı, sürekli artan bir katılımcı kitlesiyle devam eden bir sempozyum olacak. Sempozyumun amacı, bilişim teknolojilerini yaygınlaştırmak, bunu eğitim ortamına aktarılarak kullanılmasını sağlamak” ifadelerini kullandı.

Sempozyumun her yıl düzenlendiğini ve bu yıl ki sempozyuma da İnönü Üniversitesinin ev sahipliği yapacağını dile getiren Kaleci, sempozyum hakkında bilgiler vererek, “Aynı anda 12 tane salonumuzda oturumlarımız gerçekleştirilecek. Aynı zamanda 5 tane panelimizi gerçekleştireceğiz. 2 davetli konuşmacımız olacak ve 3 çalıştay da bu kapsamda gerçekleştireceğiz. Toplam 11 oturum yapacağız. 600’e yakın bildiri var. Bildiğim ve gördüğüm kadarıyla İnönü Üniversitesinde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük sempozyum olacak bu. Türkiye'nin hemen hemen tüm üniversitelerinden akademisyenler bu sempozyuma katılacak. Her bölümden hocalarımız katılacak" dedi.

Sempozyumun 3 gün süreceğini belirten Kaleci, “Birinci gün öğlene kadar açılış konuşmaları gerçekleştirilecek, davetlilerimiz konuşacak. Ondan sonra oturumlar ve paneller olacak. 2’nci gün de oturumlar ve paneller devam edecek. Cuma günü, yani üçüncü gün yine aynı şekilde oturumlar ve paneller yapılacak. Öğleden sonra da bir Nemrut gezisi düzenleyeceğiz. Aynı zamanda Levent Vadisi’ne de götüreceğiz misafirlerimizi. Sempozyumumuza 10’un üzerinde önemli firma yetkilileri davetli. Onlar da kendi stantlarını İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde açacaklar” dedi.

Sempozyumun çok kapsamlı olduğunu vurgulayan Kaleci, “Gerçekten büyük bir sempozyum olacak ve bunun en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu sempozyumda vizyon sahibi insanlarla çalışıyoruz. Bu sempozyumun üniversitemizin çevresinin ne kadar geliştiğini göreceğiz. Artık öyle bir noktaya geldik ki, kısır döngü içine düştük. Yani herkes kendisi çalıp oynamaya başladı. 30-40 kişilik sempozyumları kendi aralarında yapmaya başladılar. Bu noktada sempozyumların asıl böyle yapılması gerektiğini ve bilimsel olarak gerçekleştirilip daha iyi şeyler üretilmesi gerektiğini düşündük. Bu doğrultuda sempozyumumuzu hazırladık. Katılımcıların il dışından katılımlarını göz önünde bulundurursak, bu sempozyum hem üniversitemizin vizyonel bir bakış açısına sahip olduğunu gösterecek hem de şehrin katma değerlerine katkı sağlanacak. Sempozyumda Malatya’nın turistik alanlarını göstermeyi ve üniversite bazında bilimsel bir konumda olduğunu göstermeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

İHA