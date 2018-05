“İttifaklar, yüzde 10 barajı adına yapılan işbirliği için”

Saadet Partisi (SP) Malatya milletvekilleri 1. sıra Milletvekili Adayı Mehmet Kaya Asiltürk, 2. sıra Milletvekili Adayı Abuzer Gögüs, 6. sıra Milletvekili Adayı Adnan Özdemir ile parti yöneticileri dün BUSABAH gazetesini ziyaret ettiler. Ziyarette konuşan BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi Memet Bozkurtoğlu, kısa süreli bir aday adaylık sürecinin yaşandığını söyledi.

KENDİLERİNE BAŞARILAR DİLİYORUZ

Saadet Partisi’nin köklü bir parti olduğunu dile getiren Bozkurtoğlu, “21 Mayıs itibariyle de Yüksek Seçim Kurulu’na verilen listeler artık asil listeler. 25’ine kadar bir itiraz etme ve değiştirme hakkı var. Ama genelde Malatya’daki siyasi partilerimizin milletvekili adayları netleşmiş oldu. Bu seçimlerin diğer seçimlerden veya diğer erken genel seçimlerden bir farkı da bilindiği gibi ittifakların oluşması. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti Millet İttifakı adı altında seçime girmekteler. Cumhur İttifakında diğer siyasi partilerimiz var. Bu seçimin biraz daha zor geçeceğini düşünüyoruz. Biz daima kamu görevi yapan yerel gazeteciler ve BUSABAH gazetesi olarak Türkiye ve Malatya’mızın kazanmasını arzu ediyoruz. Hiçbir siyasi partinin taraftarı değiliz. Biz Malatya için yapılacak bütün siyasi çalışmalarda Malatya’nın menfaatini gözeterek hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.

İTTİFAKLAR OLMAYA BAŞLADI

Yerel basında ilk ziyaretlerini BUSABAH gazetesine yaptıklarını dile getiren SP Malatya Milletvekili Adayı Mehmet Kaya Asiltürk, “Milletvekili adayları olarak 24 Haziran seçimlerine hazırlanırken yerel basınımızın önemini biliyoruz. Bu nedenle de ilk ziyaretimizi BUSABAH gazetesine yaptık. Bizleri nazik karşılamanızdan dolayı teşekkür ediyorum. 24 Haziran seçimleri ülkemiz için gerçekten çok önemli bir seçim dönemi. 16 Nisan tarihinde alınan referandumla gelen yeni sistemin ilk kez yürürlüğe geçeceği bir dönem. Bu seçimde hem Cumhurbaşkanının hem de milletvekillerinin seçileceği bir seçmenin ayrı ayrı oy kullanıp seçeceği seçim sistemi. Eskiden seçimlerden sonra ittifaklar, koalisyonlar olur, ülke yönetilirdi. Yalnız bu sistemden çıkan kanunla seçimden önce ittifaklar olmaya başlandı. Aslında bu ittifaklar her siyasi partinin adaylarının ve siyasi görüşlerinin kendilerini temsil ettiği ama ülkede olan adaleti sağlamayan yüzde 10 barajının ortadan kalkması için siyasi partilerin bir araya gelerek bu engeli ortadan kaldırmak için yaptıkları bir işbirliği. Seçim bittiği gün her siyasi parti kendi Genel Merkezi’ne dönerek kendi zihniyetinde çalışmalara devam edecek. Hatta bu seçim başlarken bile her siyasi parti kendi seçim beyannamesini hazırlıyor” diye konuştu.

HER ŞEY ÖZELLEŞTİ

Seçimin farklı olacağını belirten SP Malatya Milletvekili Adayı Abuzer Göğüs de, “Malatya’da uzun süre serbest meslekte çalışmaktayım. Hiçbir zaman halk bu kadar dar boğazdan geçmemişti. Bu da Mecliste mili görüşün olmayışından kaynaklanıyor. Her şey özelleşti. Ama bu ittifakla milli görüş Meclis’te olacak. Farklı bir seçim olacak” diye kaydetti.

SP Malatya Milletvekili Adayı Adnan Özdemir de, “Bu seçimin kavgayla, gürültüyle, savaşla değil de uzlaşarak, bu ülke için bir bütünlük olmasını arz ediyorum” dedi.