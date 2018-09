İtiraf gibi açıklama:SORUMLUSU BENİM

AK Parti'nin yerel seçim çalışmaları hız kazanırken; partide yerel seçim için takvim netleşmeye başladı. AK Parti'de adayların tespiti için çalışmalar bu ay içinde yapılacak. AK Parti, aday belirleme sürecinde bir taraftan illerde anket ve mülakatlar gerçekleştirecek yani halkın istediği kişilerin aday gösterilmesine bu seçimde daha çok önem verilecek. Eylül ayı içerisinde aday adaylığı başvuru süreci start alacak. Aday adayları kendi ikamet ettikleri yerlerden aday olmaları zorunlu olacak. Aday adayları projelerini de açıklayabilecek.

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “AK Parti açısından adaylık başvurularının ne zaman başlayacağı, ne zaman sona ereceği belli değil. AK Parti Genel Merkezi ve Malatya İl Teşkilatımızda bir takım eleme faktörleri söz konusu. Bunların ne zaman gerçekleştirileceği kesinleşmiş bir takvime bağlı değil. Bunlar takvime bağlandığında zaten basınımızla, hemşerilerimizle paylaşacağız” dedi.

HALKIN İSTEDİĞİ ÖNE ÇIKACAKHalkın istediği kişileri öne çıkacağını belirten AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “Bugüne kadar her seçime hazır olduğumuz gibi, bu seçime de hazırız. Kurumsallaşmasını tamamlamış bir partiyiz. Hangi dönem, hangi çalışmaların yapılacağı yerine oturmuş durumda. Tabi bu seçim sürecinin ilk ayağını oluşturan kısmı aday adaylık süreçleri. Şu anda kesinleşmiş bir takvimimiz yok. AK Parti açısından adaylık başvurularının ne zaman başlayacağı, ne zaman sona ereceği belli değil. AK Parti Genel Merkezi ve Malatya İl Teşkilatımızda birtakım eleme faktörleri söz konusu. Bunların ne zaman gerçekleştirileceği kesinleşmiş bir takvime bağlı değil. Bunlar takvime bağlandığında zaten basınımızla, hemşerilerimizle paylaşacağız. Ama şunu rahatlıkla ifade edebilirim; Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yerel yönetimlerde seçmen tercihi çok önemli. Seçmenin gönlünü kazanabilmiş, gönüllere dokunabilmiş, gönüllerde yer edinebilmiş arkadaşlarımız devam edebilecekler ama bu konuda sıkıntılı olan başkanlarımız belki aday gösterilmeyecek. Onların yerine anketlerle, kamuoyu yoklamalarıyla ve değişik şekillerde ki araştırmalarla değerlendirmelerle yeni adaylar tespit edilebilecek. Bunun belli bir kısmı anket şeklinde olacak. Belki bir kısmı şehrin fotoğrafını çekme anlamında yapılacak. Belki vatandaşımız da fark etmeyecek yapılan çalışmaları, tabi bu sadece genel merkez anlamında değil, yerelde de bir takım değerlendirmeler söz konusu olacak. Belki teşkilatımızın, teşkilat mensuplarımızın görüşleri alınacak.

Belki raporlar istenecek bizden raporlar sunacağız. Bunların hepsi uygulanabilecek yöntemler. Bunlardan elde edilen değerlendirmelere göre aday belirleme işlemi yapılacak” sözlerini kaydetti.

YEREL SEÇİMDE ADAY OLACAK MI?

Yerel seçimde aday olmayacağının altını çizen AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “Benim aday olmam söz konusu değil. İki sebeple söz konusu değil: Birincisi parti içi işlemler açısından, prosedürümüz açısından söz konusu değil. Ben bildiğiniz gibi Mayıs 17-18'de görevlendirilmiştim. Bu kadar kısa sürede görevlendirilen bir il başkanının istifa etmesi kabul görecek bir durum değil. Kaldı ki benim siyasi anlamda il başkanlığı dışında görevini layığı ile yerine getirme dışında herhangi bir görev, makam, mevkii, unvan beklentim söz konusu değil” ifadelerini kaydetti.

AK Parti Malatya İl Teşkilatının yönetim kademesinde neden değişiklik ihtiyacı duyulduğu sorusuna yanıt veren Koca, Malatya'daki oy kaybının bu değişimde etkili olduğuna değinerek şöyle devam etti:

“OY KAYBINDA BENİM DE PAYIM VAR”

"Aslında kamuoyu bunu yakından takip ediyordu. Geçmiş yönetimde görev alan arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz ama kamuoyunda siyaseti yakından takip eden parti yönetimimize karşı, teşkilatımıza karşı, kadememize karşı, hoşnutsuzluk memnuniyetsizlik söz konusuydu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Malatya'da oy çok çıktı ancak milletvekilliği genel seçiminde çok da arzu etmediğimiz bir tablo ile karşılaştık ve bir oy kaybı yaşadık. Bu oy kaybının sorumlularından biri de elbette bendim. Her ne kadar geç görevlendirilmiş olsak da seçim sürecinde il başkanıydım. Benimle beraber yönetimimizin de teşkilatlarımızın da payı vardı bu oy kaybında. Çünkü biz her ne olursa olsun seçimlerde başarılı olmak zorundayız. Başarıyı yakalamak için gayret göstermek zorundayız. Bir de biliyorsunuz her il başkanı kendi ekibiyle çalışmak isteyecektir. Biz de kamuoyunun beklentilerini eleştirilerini dikkate alarak yeni ekibimizi oluşturduk. Oy kaybının nedenlerini de göz önünde gitme ihtiyacı bulundurarak, böyle bir değişikliğe hissettik, Genel Merkezimiz de uygun gördü."