Elazığ’da ihracat 18,58 milyon dolar, ithalat 4,29 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bingöl’de ihracat 99 bin dolar, ithalat 137 bin dolar olarak gerçekleşti. Tunceli’de ise ihracat 117 bin dolar, ithalat 551 bin dolar olarak gerçekleşti.

İHRACAT YÜZDE 11,2, İTHALAT YÜZDE 21,3 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Kasım ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 11,2 artarak 14 milyar 217 milyon dolar, ithalat yüzde 21,3 artarak 20 milyar 537 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 52,4 artarak 6 milyar 320 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Kasım ayında yüzde 75,5 iken, 2017 Kasım ayında yüzde 69,2'ye düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde1,6 arttı, ithalat yüzde 2,4 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 11,1, ithalat yüzde 21,4 arttı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE İHRACAT YÜZDE 17 ARTTI

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Kasım ayında yüzde 46,7 iken, 2017 Kasım ayında yüzde 49,1 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 17 artarak 6 milyar 983 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Kasım ayında 1 milyar 376 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 908 milyon dolar ile İngiltere, 839 milyon dolar ile İtalya ve 733 milyon dolar ile ABD takip etti.

Almanya'dan yapılan ithalat, 2017 yılı Kasım ayında 1 milyar 982 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 981 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 906 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 16 milyon dolar ile İtalya izledi.

HABER MERKEZİ