Malatya’nın yanı sıra bölgede Elazığ’da ihracat 31,06 milyon dolar, ithalat 8,02 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bingöl’de ihracat 78 bin dolar, ithalat 6,28 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tunceli’de ise ihracat ve ithalat gerçekleşmedi.

İHARACAT VE İTHALAT ARTTI

TÜİK’e göre, ihracat 2017 yılının Eylül ayında, 2016 yılının Eylül ayına göre yüzde 8,7 artarak 11 milyar 848 milyon dolar, ithalat ise; yüzde 30, 6 artarak 19 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yine TÜİK’e göre, Eylül ayında dış ticaret açığı da yüzde 85 artarak, 8 milyar 135 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise, 2016’nın Eylül ayında yüzde 71, 3 iken, 2017 Eylül ayında yüzde 59, 3’e düştü.

Ayrıca mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ihracat yüzde 5 azaldı.

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Eylül ayında yüzde 50, 2 iken, 2017 Eylül ayında yüzde 49, 8 oldu.

HABER MERKEZİ