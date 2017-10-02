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İthalat ve ihracat oranları açıklandı

Malatya’da ihracat 20,07 milyon dolar, ithalat ise 8,93 milyon dolar olarak gerçekleşti.

30 Eylül 2017 Cumartesi 11:18
İthalat ve ihracat oranları açıklandı

  Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Ağustos ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 12,3  artarak 13 milyar 289 milyon dolar, ithalat yüzde 15,3 artarak 19 milyar 162 milyon dolar olarak gerçekleşti.
 
DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 22,8 ARTTI 
  Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 22,8 artarak 5 milyar 873 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Ağustos ayında yüzde 71,2 iken, 2017 Ağustos ayında yüzde 69,3'e düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,6 arttı, ithalat yüzde 7,5 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 14, ithalat yüzde 17,6 arttı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE İHRACAT YÜZDE 9,4 ARTTI
  Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Ağustos ayında yüzde 46,5 iken, 2017 Ağustos ayında yüzde 45,3 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak 6 milyar 26 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Ağustos ayında 1 milyar 340 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 971 milyon dolar ile Irak, 849 milyon dolar ile İngiltere ve 717 milyon dolar ile ABD takip etti.
 
İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI
 Çin'den  yapılan  ithalat,  2017  yılı  Ağustos  ayında 2 milyar 116 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 859 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 590 milyon dolar ile Rusya ve 986 milyon dolar ile İtalya izledi.

İMALAT SANAYİ ÜRÜNLERİ
  Yapılan açıklamada, “Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ağustos ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 31,5’tir. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,4’tür. 2017 Ağustos ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 40’tır” ifadeleri kaydedildi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabahİthalat Ve Ihracat

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