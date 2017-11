İthal kömür fiyatları gittikçe artması hem esnafı hem de vatandaşları zora koyuyor. Özellikle odun ve kömür satışlarının devam ettiği şu günlerde fiyat artışı nedeniyle mağduriyetlerin olduğunu ifade denen Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkan Yardımcısı ve Mahrukatçılar Odası Başkanı Orhan Özbek, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

PARAMIZ DIŞARIYA GİTMESİN

Bu yıl havaların güzel gittiğini ve esnafların işlerinin çok durgun geçtiğini ifade eden Başkan Özbek, “Havalar bu yıl çok güzel gitti, malumunuz yağışlar yeni başladı, esnaflarımızın işleri durgundu. Kış gelip, soğuklar tam bastırdığı zamanı kestiremiyoruz ama şu anda odun ve kömür satışlarından esnaflarımız memnun değil. Kömür işi 5 kişinin elinde, artık bu iş tekelleşti. İthal değil de Enerji Bakanımız Berat Albayrak’ın da dediği gibi artık bizler yerli üretime geçmemiz gerekiyor. Türkiye’nin yer altı zenginlikleri çok fazla. Paramız dışarıya gitmesin. İthalatçı firma bir fiyat veriyor ve bu fiyatın altına kesinlikle inmiyor. 5 ithalatçı birleşmiş, ‘şu fiyata satılacak’ diyor ve o fiyattan satılıyor” diye konuştu.

HER YIL FİYAT MI ARTIRILIR?

Kömürdeki fiyat artışını eleştiren Başkan Özbek, “Her yıl bu fiyat artıyor. Her yıl fiyat mı artırılır? Ama yerli üretimimize ağırlık verilirse, kalorisi yüksek olan kendi kömürümüzü satarsak bu hem ülke menfaatine hem de kendi menfaatimize olacaktır. Kömür fiyatları değişiyor. Bir bakıyorsunuz 3 gün sonra üzerine 10 dolar geliyor. Dolar artıyor ama dolar bazında kömür fiyatlarını da artırıyorsunuz. Yani dolar yükseliyor, hemen Rusya’dan gelen kömüre de mi hemen zam geliyor? Sezon başından itibaren bağlantı yapıyorsunuz ve zamlar hemen arka arkaya gelmiyor. Eğer yerli üretime geçersek hem tüketicimiz ucuz kömür yakar hem esnafımız rahatlar, zarar etmez hem de dolardan kurtuluruz” ifadelerini kullandı.

HER ŞEYİN ÇÖZÜMÜ VAR

Başkan Özbek, “Geçen yıla göre odun ve kömür fiyatları da zamlandı. Dolar arttıkça ithalatçı firmalar kömür fiyatını yükseltiyorlar. Haftada 5-10 dolar artıyor. Esnafımız bu yüzden zarar ediyor. Bunun tek çözümü yerli ve kaliteli kömürün üretilmesi. Devletimiz nasıl vatandaşa ucuz et yedirmek istiyorsa, ucuz ve kaliteli kömür de çıkarırsa ne esnafımız ne de vatandaşlarımız sıkıntıya düşer. Böylelikle esnaflarımızın dükkânları kanmaz ve yüzleri güler. Her şeyin çözümü var” dedi.

BU BİR DEVLET POLİTİKASI

Sosyal Yardımlaşma Vakıfları’nın vatandaşlara kömür dağıtmasına da değinen Başkan Özbek, “Zonguldak’ta kömürlerimiz var, diğer illerde çıkan kömürlerimiz var, Ermenek’te var, Şırnak’ta var. Bunların zaten analizleri yapılıyor. Bizim de kalorisi yüksek güzel kömürlerimiz var. Kalorisi yüksek, kaliteli kömürlerimiz buralarda satılırsa hem yakan hem satan rahat eder hem de çevre kirliliğinin önüne de geçilir. Sosyal Yardımlaşma Vakıfları’nın dağıttığı kömürler var. Bu devlet politikası. Biz buna bir şey diyemeyiz. Sosyal devlet olduğumuz için bunun yapılması gerekiyor. Tabi ki bizler esnaf olarak isteriz ki, devletimiz kömürü bizlerden alsın, tüketicilere veya sosyal yardımlaşmaya bizim kömürler verilsin ama demek ki, bütçeye uygun değil. Yerli kömür daha ucuz olduğu için belki devletimiz bunu düşünüyor. Bu devlet tasarrufundaki bir şey. Biz buna müdahale edemeyiz” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL