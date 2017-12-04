04 Aralık 2017 Pazartesi

İtfaiyeye “uçak yangını” eğitimi verildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, meydana gelebilecek olası kaza ve yangınlara etkili bir şekilde müdahale edebilmek için itfaiye personeline yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

04 Aralık 2017 Pazartesi 10:06
İtfaiyeye “uçak yangını” eğitimi verildi

  Bugüne kadar, personele yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları; okullar başta olmak üzere kurum ve kuruluşlardaki personel ve öğrencilere yönelik yangın konusunda eğitim çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangın ve kazalara müdahale konuları ve su altı arama kurtarma konularında personele yönelik, alanlarında uzman eğitmenlerden eğitimler aldırdı.

TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM
  Bu kapsamda 7. Ana Jet Hava Üssü İtfaiyesine bağlı görev yapan personeller tarafından da, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personellerine; Uçak Yangınlarına Müdahale (F-4/F- 16),  Kaza Kırım, Yaralı Kurtarma, Uçak Yakıtları, Mühimmat Yüklü Araçlara Yaklaşma ve Zorla Giriş Yöntemleri konularında hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerin verildiği belirtildi. 

HABER MERKEZİ
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