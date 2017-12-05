Araç tanıtım programına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yanı sıra Genel Sekreter Ercan Turan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ile itfaiye personelleri katıldı.

İTFAİYEMİZ DAHA GÜÇLÜ HALE GELİYOR

Program sırasında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya İtfaiyesinin son derece başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, “İtfaiye teşkilatımız bu yıl içerisinde 2800 vakaya müdahale etmiştir. İtfaiyecilerimiz yangına müdahale ettiği kadar, boğulma vakalarına, trafik kazalarına, mahsur kalmış insanlara ve hatta diğer canlılara da yardım etmektedir. Kurtarma ve ilk müdahalelerde çok önemli araçları filomuza kazandırdık. Bugün filomuza kattığımız 5 adet 4x4 arazi tipi kurtarma ve müdahale aracı ile yangınlara ve kurtarma vakalarına daha pratik ve hızlı bir şekilde müdahale edilebilecek. Araçlarımızda bulunan aparatlar, kazalara müdahalede personelimizin gücünü artıracaktır. Su ve köpük sıkma özelliğine sahip olan araçlarımızda, 300 litre su ve 30 litre köpük tankı bulunmakta. Basıncın yüksek olmasından dolayı 300 litre suyu 2 bin litre olarak kullanma imkânı sağlamaktadır” sözlerini kaydetti.

İLÇELERİMİZDEKİ İSTASYONLARI YENİLİYORUZ

Başkan Çakır, “İlçelerimizdeki itfaiye istasyonlarının daha güçlü hale getirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2018 yılı içerisinde, Pütürge, Darende, Kale ve Arguvan’da bulunan istasyonlarımızı yenileyerek daha güçlü hale getirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Çakır, konuşmasında ayrıca geçtiğimiz günlerde iş kazası sonrası hayatını kaybeden MOTAŞ personeline de Allah’tan rahmet yakınlarına sağlık ve sabır temennisinde bulundu.

HABER MERKEZİ