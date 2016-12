Avukat Yusuf Ekinci, yeni yasada çocuk istismarının her fiil ağırlığına göre farklı değerlendirileceğini belirterek, “Bu nedenle daha adil bir cezalandırılma ve suç ve ceza arasında adil denge getirilmiştir. Mesela çocuklara karşı sadece sarkıntılık boyutunda kalan bir fiil ile istismara varan fiiller farklı cezalara hükmedilecektir” dedi.

FARKLI CEZALARA HÜKMEDİLECEK

2016 tarihinde çocuğa yapılan cinsel istismar noktasında yasaya ciddi düzenlemeler getirildiğini anımsatan Avukat Ekinci, daha önceki istismar yasasında tüm olayların cinsel istismar sayıldığını yeni çıkan yasa ile istismarın boyutuna göre hükümlerin verileceğine dikkat çekti. Anayasa Mahkemesi tarafından suç ve ceza arasındaki adil dengenin korunması ilkesinin ihlal edildiği gerekçesi ile bazı kanunların iptal edildiğine dikkat çeken Avukat Yusuf Ekinci, “24.11.2016 tarihinde çocuğun cinsel istismarına çok ciddi düzenlemeler getirildi. Daha önceki yasada çocuklara yönelik tüm fiiller cinsel istismar sayılmakta ve aynı cezaya hükmedilmekteydi. Ancak Anayasa Mahkemesi suç ve ceza arasındaki adil dengenin korunması ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle kanunun bazı maddelerini iptal etmiş ve yeni yasa çıkarılması için Hükümete 1 yıl süre verilmişti. Yeni yasada her fiil ağırlığına göre farklı değerlendirilecektir. Bu nedenle daha adil bir cezalandırılma ve suç ve ceza arasında adil denge getirilmiştir. Mesela çocuklara karşı sadece sarkıntılık boyutunda kalan bir fiil ile istismara varan fiiller farklı cezalara hükmedilecektir” ifadelerinde bulundu.

EYLEMİN NİTELİĞİNE GÖRE CEZA

Çocuğa istismar olayında eylemin niteliğine göre bir önceki düzenlemede çocuk mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde sanığın 15 yıldan az olmamak üzere cezalandırıldığını hatırlatan Ekinci, “Önceki düzenlemede eylemin niteliği ne olursa olsun bu eylemin sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde sanık her halükarda 15 yıldan az olmamak üzere cezalandırılmaktaydı. Burada cinsel istismarın nitelikli olup olmaması önemli değildi. Anayasa Mahkemesi ‘Suç ve ceza arasındaki adil dengenin korunması, öngörülen cezanın cezalandırmada güdülen amacı gerçekleştirmeye elverişli olması, insanlık haysiyetine aykırı ve zalimane olmaması’ gibi hususları da dikkate alarak, sadece failin hareketini esas alarak ve hareket için öngörülen ceza miktarlarını kıyaslayarak ‘suç ve ceza arasında adil dengenin bulunup bulunmadığı’ gerekçesiyle iptaller yapmıştı” şeklinde konuştu.

AYM, ‘ORANTISIZ VE ÖLÇÜSÜZ’ BULDU

Anayasa Mahkemesinin (AYM), mağdurun yaşı ve istismarın niteliği gibi koşulların dikkate alınmadan tüm faillere ağır cezalar verilmesini “orantısız ve ölçüsüz bularak’’ bu hükümleri iptal etmesinden sonra cezaların kademelendirildiğini ifade eden Avukat Ekinci, “Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Türk Ceza Kanunun 103. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre ‘Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’ Cinsel istismarın sadece sarkıntılık boyutunda kalmış olması halinde farklı bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre, ‘Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz’ denilmektedir” dedi.

YASALARDAN NET OLARAK ANLATILMIŞ

Yasada cinsel istismarın sarkıntılık boyutunda mı yoksa istismar boyutunda mı kaldığı konusunda yasaların net olduğuna değinen Ekinci, “Eğer sarkıntılık boyutunda kaldıysa mahkeme daha az cezaya hükmedeceği gibi yine ceza verebilmek için mağdur veli veya vasisinin şikâyeti gereklidir. Cinsel istismarın nitelikli boyutunda (kanunu tabiriyle ‘Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle) olması halinde verilecek ceza sınırı da yükselmektedir. Bu durumda on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz. Ayrıca cinsel istismarın bazı hallerinde ceza sınırı değişmektedir” diye konuştu.

CEZALARDA ARTIRIM UYGULANIR

Birden fazla cinsel istismar ve akrabalar tarafından işlenen istismara uğrayanlara yönelik, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti verildiği anlatan Avukat Yusuf Ekinci, söz konusu durumlarda ceza artırımlarına gidildiğini ifade ederek, “Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hüküm olunur” diye konuştu.

