31 Aralık 2017 Pazar

İSTİŞARE YAPILMADAN HİÇBİR PROJEYE ONAY VERMEYECEK

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası başkan adayı Hasan Bedir, üyelerle bir araya gelerek projelerini tanıttı.

31 Aralık 2017 Pazar 12:58
İSTİŞARE YAPILMADAN HİÇBİR PROJEYE ONAY VERMEYECEK

  7 Ocak’ta yapılacak oda seçimlerine kısa bir süre kala başkan adaylarından Hasan Bedir, özel bir düğün salonunda gerçekleştirdiği toplantı ile üyelerle bir araya geldi. Burada konuşan Bedi seçilmesi halinde yapacağı çalışmaları anlatarak, üyelerle istişarelerde bulundu. İstişare yapılmadan hiçbir projeye ve çalışmaya onay vermeyeceklerinin alını çizen Bedir, “Tüm servisçi ve minibüsçü esnaflarımızın haklarını sonuna kadar savunacağım” dedi.
Göreve gelmeleri durumunda korsan servisçilik ile kanunlar çerçevesinde mücadele edeceklerini belirten Bedir, “Fabrikaların plakasız servislerini sizlerin desteği ile bitireceğim. Bunun yanında her bir servis aracımız için 3 servis sözü veriyorum, bireysel servisler dahil. Belediyeye verdiğimiz aidatları düşüreceğiz. Servis ücretlerinin fiyat listesini Ekim ayında değil, Ağustos ayında açıklayacağız. Her yıl 30 Kasım Şoförler Gününde 3 şoförümüzü anket yaparak yemek eşliğinde ödüllendireceğiz. Ayrıca, ayda bir S plaka, M plaka ve J plaka sahibi esnafların sorunlarının çözümü için toplanacağız. Sürekli sahada ve esnaflarımızın yanında yer alacağız” ifadelerine yer verdi.
2000 yılından itibaren servis işletmeciliği yaptığını kaydeden Bedir, “Şoför esnaflarının sorunları her geçen gün daha çok büyüyor. Bu sorunları ne kadar dile getirsek de bir çözümünü bulamadık. Bizde bu nedenle şoför esnaflarının kaybolan imajını halkımızın gözünde düşen saygınlığı yeniden kazandıracağıma inandığımdan minibüsçüler ve umumi servisçiler odasına aday oldum. Sizlerin desteklerini bekliyorum” diye konuştu.
Daha sonra istişare toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

İHA
Anahtar Kelimeler: Malatya Minibüsçüler Ve Umum Servisçiler Odası Başkan Adayı Hasan BedirBusabah

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