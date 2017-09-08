Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Ağustos Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. MTSO Toplantı Salonunda, Meclis Başkanı Sami Payza başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Temmuz ayının mizanı okunarak, oylandı. Mizan, oy birliğiyle kabul edildi.

ZULÜMLERİN SON BULMASINI İSTİYORUZ

Toplantıda konuşan MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Müslümanlara yapılan zulümler dolayısıyla Kurban Bayramı’na buruk bir şekilde girdiklerini ifade ederek, “İslam coğrafyasında yine kan ve gözyaşı var. İnşallah bu bayram Müslümanlar arasındaki birlikteliği ve beraberliği güçlendirme noktasında bir çimento olur ve Müslümanların yaşadığı zulümlerin son bulmasına vesile olur. Maalesef etrafımız ateş çemberi, ciddi anlamda sıkıntıların olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu anlamda Ortadoğu'da gözyaşı ve kanın bir an önce son bulmasını da yüce Mevla'dan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

İŞSİZLİĞİN AZALTILMASI NOKTASINDA…

Başkan Erkoç, Mesleki Yeterlilik Sınavı ile ilgili MTSO’nun yaptığı çalışmaların gurur verici olduğunu kaydederek, “Son dönemlerde tehlikeli mesleklerde en fazla belge veren oda Malatya Ticaret ve Sanayi Odasıdır. Bu belgenin hem işverene hem de çalışanlara ciddi anlamda katkısı olmuştur. Yine istihdam seferberliği kapsamında söz vermiş olduğumuz, ‘Her üyenin iki kişiyi istihdam etmesi’ ile alakalı ciddi mesafeler kat etmiş olduk. Şu an itibariyle istihdam sayısı 8 bini aştı. Yılsonuna kadar taahhüt edilen rakam 11 bin kişiydi, yıl onu itibariyle de bu taahhüt edilen rakama ulaşacağız. İşsizliğin azaltılması noktasında işverenlerimiz ciddi bir gayret gösterdiler ben kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İHRACAT ARTTI

Malatya’nın ihracat rakamları hakkında da bilgiler veren Erkoç, “2017 Ocak-Ağustos ayları arası ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.78 oranında artarak 230 milyon dolar tutarında gerçekleşti. Bizim bu ihracat rakamlarını daha yukarılara çekme gayretimiz devam ediyor” dedi.

BİZ İŞ DÜNYASININ VERDİĞİ KARARA SAYGILI OLACAĞIZ

Başkan Erkoç, konuşmasının sonunda MTSO’da gerçekleşecek seçimlere de değinerek, “Biz bu noktada bu seçimin özellikle Malatya’mıza ve iş dünyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Bu seçim sürecinde en büyük temennimiz, kimsenin kimseyi kırmadan, incitmeden, nezaket kuralları içerisinde bu sürecin tamamlanmasıdır. Bu iş dünyasının vereceği bir karardır. Biz, iş dünyasının verdiği karara bugüne kadar hep saygılı olduk bundan sonra da saygılı olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İHA