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“İstihdam planı yapılmalı, fakülteler açılmalı”

Eczacılık fakültelerinin her geçen yıl arttığını dile getiren ve sayılarının azaltılması gerektiğini belirten Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Büyükelçi, “İstihdam planlaması yapmadan, eczacıların iş sahasını genişletmeden eczacılık fakültesi açmak işsiz eczacı sayısının hızla çoğalmasına neden olacaktır. Dolayısıyla eczacılık fakültesi açılırken mutlaka eczacı istihdam planı yapılmalı ve buna göre fakülteler açılmalı” dedi.

“İstihdam planı yapılmalı, fakülteler açılmalı”

Eczacılık fakültelerinin her geçen yıl arttığını dile getiren ve sayılarının azaltılması gerektiğini belirten Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Büyükelçi, “İstihdam planlaması yapmadan, eczacıların iş sahasını genişletmeden eczacılık fakültesi açmak işsiz eczacı sayısının hızla çoğalmasına neden olacaktır. Dolayısıyla eczacılık fakültesi açılırken mutlaka eczacı istihdam planı yapılmalı ve buna göre fakülteler açılmalı” dedi.

13 Kasım 2018 Salı 11:17
“İstihdam planı yapılmalı, fakülteler açılmalı”

Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Büyükelçi, eczacılık fakültelerinin sayılarının her geçen yıl hızla artmasına tepki gösterdi. BUSABAH gazetesine konuşan Başkan Özelçi önemli açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda eczacılık fakültelerinin sayılarının hızla arttığını ifade eden Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi, eczacılar için olumsuz olduğunu söyledi.

3 BİN ECZACI ÖĞRENCİ

Şu anda 55 eczacılık fakültesinin bulunduğunu ve bunun da çok fazla olduğunu belirten Başkan Özelçi, şunları kaydetti:

“İstihdam planlaması yapmadan, eczacıların iş sahasını genişletmeden eczacılık fakültesi açmak işsiz eczacı sayısının hızla çoğalmasına neden olacaktır. Dolayısıyla eczacılık fakültesi açılırken mutlaka eczacı istihdam planı yapılmalı ve buna göre fakülteler açılmalı. Hatta fakülte açılması yerine mevcut eskiler açılma sırasına göre kapatılmalı veya kapatılmıyorsa bile mutlaka eczacı öğrenci almayarak sadece akademik çalışmalar yapılmalıdır. Çünkü Türkiye şartlarında bu kadar eczacıya ihtiyaç yoktur. Şu anda fakültelerde okuyan 3 bin eczacı öğrenci bulunuyor. Bu da her yıl 2 bin 500 civarında eczacı sisteme katılacak. Türkiye’nin bu kadar eczacıya ihtiyacı yok. Devlet de zaten yeteri kadar eczacı istihdamı yapmıyor. Dolayısıyla hem sanayi de hem kamu hastanelerinde ve daha değişik yerlerde eczacı istihdamı yaratılmadan eczacılık fakültelerinin sayısının artırılması gereksiz bir şey. Bizim zamanımızda 7 olan eczacılık fakülteleri şu anda 55 tane. 55 tane eczacılık fakültesi ülkemiz ve eczacılık mesleği için çok fazla. Bundan sonra yeni eczacılık fakültelerini açılmaması, mevcut fakültelerin bir kısmının kapatılması veya akademik çalışmaların yapılması, öğrenci alınmaması elzemdir.”

KALİTEDE DÜŞÜŞ MEYDANA GELİYOR

Eczacılık fakültelerinde hocaların yeterli olmadığına da dikkat çeken Başkan Büyükelçi, “Diğer bir sorun da eczacılık fakültelerinin bu kadar bir şeklide açılmalarından dolayı eğitimde kalitenin düşmesidir. 7 tane eczacılık fakültesi varken, eczacılık fakültesi öğrencileri yüzde 1’lik bir dilimle alınırken şu anda bu sayı özel eczacılık fakülteleriyle birlikte 140-150 bine kadar yükselmiş durumda. Dolayısıyla eczacılık fakültelerini tercih eden öğrencilerin kalitesinde de biraz düşüş meydana geliyor. Fazla sayıda eczacılık fakültesinin açılması eczacı öğretim üyelerinin bulunmamasına da sebep oluyor. Böylelikle eczacılık fakültelerinde eczacılıkla çok fazla ilgisi olmayan hocaların ders vermelerine neden oluyor. Ama bizim düşüncemiz eczacılık fakültelerinde mutlaka eczacı hocalarımızın ders vermesinin daha doğru olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Eczacılık FakülteleriMalatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Büyükelçi
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