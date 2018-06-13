İstihdam 2 bin civarında

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Murat Tunç, TKD olarak hedeflerini dile getirerek, İPARD 2’nin 3’üncü çağrısını değerlendirdi. İPARD 2’nin 4’üncü çağrısının seçimlerden sonraya hayata geçeceğini ifade eden Tunç, önemli açıklamalarda bulundu.

TKDK’nın en büyük amaçlarından birisinin Türkiye’deki tarımı modern hale getirmek olduğunu dile getiren Tunç, Türkiye’de tarımda makineleşmeyi sağlamak olduğunu söyledi.

SEBZE ÜRETİMİ DE YAPILACAK

Malatya’da kesme çiçekçilikle ilgili bir sera oluşturmak istediklerini belirten Tunç, “TKDK bunları önemli ölçüde sağladı. Bunlar yeterli mi, değil. Göreve geldiğimizden bu yana dağıttığımız 70 milyon lira paranın yaklaşık 55 milyon lirası tavukçuluğa verilmişti. TKDK dendiği zaman akla hemen tavukçuluk geliyordu. Ama TKDK 70 kalemin altında destek veren bir kuruluş. Siz bir programı yaymazsanız bu program daha sonra amacının dışına çıkıyor. Bizim en büyük hedefimiz kırsal alanda istihdamı, üretimi geliştirecek, projeleri hayata geçirmek. Mesela Malatya’da seracılığa uygun bir tesis oluşturmak istiyoruz. Bu dönem bu projemizi Yazıhan’da gerçekleştireceğiz. Olur, mu olmaz mı, ne kadar verimli olacağını göreceğiz. Eğer verimli olursa değer taraflara da seracılığı yayacağız. Biz bu seracılığı kesme çiçekçilik olarak alıyoruz da bir kısmını da sebze üretimi yapılacak” diye konuştu.

TKDK’NIN TESİSİNİN OLMADIĞI BİR İLÇE YOK

“Hedeflerimizden birisi de bütün ilçelerimize elle tutulur bir yatırım yapabilmek” diyen Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu anlamda eksik olan Kale, Pütürge vardı. Bu ilçelerimize arıcılık ve makine anlamında desteğimiz oldu ama biz inşaat anlamında tesis olarak bütün ilçelerde TKDK’nın yatırımının olmasını istiyorduk. Bu hedefimize de ulaştık. TKDK’nın tesisinin olmadığı bir ilçe yok. Bu bizim için önemliydi. Her ilçe tesisimizin olması bizim için bir örnek teşkil edecekti. Malatya’yı hayvancılığın üssü yapacağız dedik, bu anlamda da Türkiye’de ilk 5’teyiz. Aldığımız projelerin tamamı hayvancılık üzerine. Doğu ve Güneydoğu’da Malatya’yı hayvancılık anlamında üs yapmak istiyoruz. Hayvancılığın ismi Malatya’da okunmalı. Hayvancılığın borsası Malatya’da olmalı. Bu anlamda işletmelerimizin sayılarını artırıyoruz. Geçen yıl yaklaşık 40 besiyi hayata geçirdik. İnşallah bu yıl bu sayı 50’yi bulacak. Bu tesisler küçük tesisler değil. En küçüğü 50 başlık hayvan tesisi. İşletmelerimiz ne kadar profesyonelleşirse insanların o işi yapmaları da o kadar profesyonel hale gelir. Biz bunlar için 5 yıllık bir hedef koyduk, ama 5 yıla da kalmadan Malatya hayvancılık üssü olabilir. Sadece hayvancılıkla ilgili değil, hayvancılıktan elde edilen ürünlerin yan sanayisiyle de üs olacak.”

HEDEFİ 2 YILDA YAKALADIK

TKDK’nın desteklediği projelerle Malatya’daki istihdam sayısını da açıklayan Tunç, “İPARD 2’nin 3’üncü çağrısında bu yıl yaklaşık 55 milyon bir hibe ödeyeceğimizi söyledik. Ama bizim bu dönem İPARD 2’nin 3’üncü çağrısında aldığımız proje miktarı 110 civarındaydı. Bizim bunlarla ödeyeceğimiz hibe miktarı yaklaşık 70 milyon olacak. Ve bunların proje bedeli de yaklaşık 150-160 milyon civarında. Ve Allah nasip ederse 70 milyon hibeyi dağıtacağız. Biz İPARD 2’nin 3’üncü çağrısında Malatya olarak hedefimizi tutturduk. Hatta biraz üzerine bile çıktık. Biz her dönem hibe miktarını artırıyoruz. Hedefimiz 5 yılda yapılan miktarın üzerine çıkmaktı. Bu hedefi 2 yılda yakaladık. Bu hibelerden yaklaşık istihdam olarak ön görümüz 2 bin civarı. Bir de bunun dolaylı yansımaları da söz konusu” şeklinde konuştu.

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