23 Aralık 2017 Cumartesi

İstifanın nedeni açıklandı

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanlık görevini yürüten Av. Sema Altuntaş görevinden istifa etti. 15 Temmuz Milli İrade Ocakları ise konuyla ilgili basına yazılı bir açıklama yaptı.

22 Aralık 2017 Cuma 11:14
İstifanın nedeni açıklandı

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ, konuyla ilgili açıklamada şunları aktardı: 

“Bugüne kadar 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanlık görevini üstlenen sn. Av. Sema Altuntaş ailevi ve sağlık sebeplerinden dolayı istifasını yönetim kurulumuza sunmuş ve yönetim kurulumuzca kabul edilmiştir. Sn. Av. Sema Altuntaş’a bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulumuz 20 Aralık 2017 Tarihinde toplanıp istifa ile boşalan genel başkanlık görevine ocağımızın kurucularından ve Genel Başkan vekilliği görevini üstlenen Sayın Bilal Uludağ’ı seçmiştir. 15 Temmuz Milli İrade Ocaklarının kuruluş amacı bellidir, Kuruluş amacımızdan ayrılmadan vizyonumuza ve misyonumuza bağlı olarak tüm hızımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz.15 Temmuz Milli İrade Ocakları Kurucuları Yönetim Kurulu tam olarak görevinin başındadır. Üyelerimizde dahi her hangi bir İstifa söz konusu değildir. Türkiye geneli teşkilatlanmaya ve yurt dışı temsilcilikler vermeye devam edeceğiz.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahAv. Sema Altuntaş

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