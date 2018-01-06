06 Ocak 2018 Cumartesi

İşten çıkarılınca şefini bıçakladı

İşten çıkarılan temizlik işçisi, tartıştığı şefini bıçakla yaraladı. Temizlik şefi tedavi altına alınırken, şefinin bıçaklayan işçi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 10:44
İşten çıkarılınca şefini bıçakladı

Olay, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yaşandı. Turgut Özal Tıp Merkezi’nde bir süredir temizlik işçisi olarak çalışan E.A. işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu hastane temizlik işlerinden sorumlu şef A.D. ile görüşmek için Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gitti. Taraflar arasındaki tartışma sonrası, yaklaşık iki ay önce işten çıkarılan E.A. bıçakla saldırdığı A.D.’yi göğsünden ve kolundan yaraladı.

A.D. hastanede tedavi altına alınırken, E.A. ise polislerce yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

İHA

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