CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, hükümetin meclise sunduğu ‘İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’na tepki gösterdi. Ağbaba, tasarının binlerce kamu emekçisinin iş güvencesini ortadan kaldıracağını, ardından da işten atılmalarını kolaylaştırmayı hedeflediğini savundu.

İŞ MAHKEMELERİ BAKACAK

Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba tasarıya göre, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, BOTAŞ, Sümer AŞ, Şeker AŞ, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve bazı kamu iktisadi teşekkülleri ile Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı portföyündeki bazı kuruluşlarda çalışan yaklaşık 7 bin “kapsam dışı personelinin” yargı karşısında kamu personeli sıfatlarının kaldırılacağını, normalde idare mahkemeleri ve Danıştay’da görülen davalara artık iş mahkemelerinin bakacağını söyledi. Ağbaba, yapılan değişikliğin binlerce kamu personeline tazminatlarını verip işten çıkarmayı hedeflediğini iddia etti.

VARLIK FONUNU SUÇLADI

Tasarının Varlık Fonu’nun isteğiyle hazırlandığını kaydeden Veli Ağbaba, “İlk günden itibaren Varlık Fonu’nun çalışma hayatında yaratacağı olumsuzlukları sıralamıştık. Varlık Fonu eliyle emekçilerin sendikal haklarına, örgütlenme haklarına yeni ve güçlü bir saldırının daha başlayacağını belirtmiştik. Gelinen noktada sinsice planlarla bunu hayata geçirmek istedikleri görülüyor. Varlık Fonu binlerce emekçinin aşına ekmeğine göz koymuştur” dedi.

“BUNUN ADI YAĞMADIR”

Emekçiden alınan vergilerle, kesintilerle kurulan İşsizlik Sigortası Fonu’na bile göz koyulduğunu savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “İşsizlik sigortası Fonu’ndan aldıkları paraların 3. Havalimanı, 3. Köprü, Kanal İstanbul gibi projelere aktarıldığı belirtiliyor. Bunun adı yağmadır. Talandır. Özelleştirecek bir şey kalmayınca, kamu personellerini işten çıkarıp tasarruf, yapmak istiyorlar. İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’nın bu şekliyle yasalaşmaması için emekçilerle birlikte mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ