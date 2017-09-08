08 Eylül 2017 Cuma

İstedikleri okullar MABESEM ile geldi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen kurslarla birlikte bu yıl 12’si Güzel Sanatlar Lisesi, 11'i Eğitim Fakültesi, 8'i de Güzel Sanatlar Fakültesi olmak üzere toplam 30 öğrencinin istedikleri okula gittikleri açıklandı.

08 Eylül 2017 Cuma 11:07
İstedikleri okullar MABESEM ile geldi

Eğitim ve hobi amaçlı kursların yer aldığı MABESEM’in, aynı zamanda yetenek alanında sınava hazırlanan öğrenciler için de büyük önem taşıdığı belirtildi. Son yıllarda yetenek sınavına hazırlanan öğrencilerin gitmeyi ihmal etmedikleri merkezlerinden biri olan MABESEM’in, bu yıl 12’si Güzel Sanatlar Lisesi, 11'i Eğitim Fakültesi, 8'i de Güzel Sanatlar Fakültesi olmak üzere toplam 30 öğrenciyi istedikleri okullara gönderdiği kaydedildi.

KURSLAR DEVAM EDİYOR

Yetenekleri sayesinde istedikleri okullara giden öğrencilerin başarılarından gurur duyduklarını belirten kurs öğretmeni Fikret Başıbüyük, MABESEM' e gelen öğrenciler ile birebir ilgilendiklerini söyleyerek, “Yeteneklerine güvenen öğrenciler MABESEM’deki ücretsiz kurslarımızdan faydalanabilirler. Buraya gelen öğrencilerimiz eksikliklerini görüp yoğun bir çalışma temposuna giriyorlar. Bugüne kadar verdiğimiz kurslarla Güzel Sanatlar Lisesi, Eğitim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesine yüzlerce öğrenci gönderdik. Önümüzdeki sene yetenek sınavına girecek öğrencilerin şimdiden gelip kayıt yaptırmaları gerekiyor" dedi. 

HABER MERKEZİ
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