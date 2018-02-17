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İŞTE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında en az bin 595 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İŞTE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında en az bin 595 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

busabahh
busabahh
17 Şubat 2018 Cumartesi 15:13
İŞTE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI

Harekatın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 674 hedefin imha edildiği bildirildi.TSK'dan yapılan haftalık bilgilendirmede, Türk Silahlı  Kuvvetlerinin, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğüne dikkat çekildi.

PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Erzincan ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği vurgulanarak, 12-16 Şubat 2018 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda; 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 453 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 1 adet el bombası, 10 adet roketatar mühimmatı, 5 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet 82 mm’lik havan mühimmatı, 11 adet antipersonel mayın, 0,5 kilogram C-4 plastik patlayıcı, 31 adet muhtelif şarjör, iki adet telsiz ve 26 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildiği, 6 adet EYP'nin tespit edilerek imha edildiği, teröristler tarafından kullanılan 38 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 3 bin 364 kişinin yakalandığı kaydedildi.

PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 25 bin 110 paket kaçak sigara ve 2 adet kaçak cep telefonu ele geçirildiği belirtildi.

Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlandığına dikkat çekildi.

"Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrelik alan kontrol altına alınmıştır"Suriye’nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekatında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusunun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2.015 kilometrelik alan kontrol altına alınmıştır.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme çalışmalarına katkı sağlanmaktadır."

"TSK unsurları bölgedeki görevlerini angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir"

İdlib bölgesindeki faaliyetlere ilişkin ise, "İdlib bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde 3 Numaralı Gözlem Noktası, 05 Şubat 2018 tarihinde 6 Numaralı Gözlem Noktası, 09 Şubat 2018 tarihinde 7 Numaralı Gözlem Noktası, 15 Şubat 2018 tarihinde ise 8 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir" denildi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriZeytin Dalı Harekatı595 TeröristEtkisiz
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