Türkiye yaz aylarının havasını tam anlamıyla yaşıyor diyebiliriz. Öyle ki; Doğu bölgeleri sıcaklıktan kavrulurken, Batı adeta yazdan eser yok. Yağmur yağışı, sel baskınları Batı illerini esir alırken, Malatya ve çevresinde termometreler 40 dereceyi buldu ve geçti. Aşırı sıcaklar nedeniyle önce meteorolojiden sonra da işin uzmanlarından açıklamalar ardı ardına geldi.

ÇOK FAZLA DIŞARI ÇIKMAYIN

Meteoroloji Müdürlüğü’nün bir hafta öncesinden duyurusunu yaptığı yağmur ve sel baskınlarından İstanbul ve diğer batı illeri nasibini aldı. Güne yoğun yağmur yağışı ile başlayan İstanbullular, çok geçmeden sel baskınlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Marmara ve diğer batı illerinde durum böyleyken; Malatya ve çevresi adeta sıcaktan kavruldu. Dün 40 derece gösteren termometreler, yetkilileri de harekete geçirdi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sıcaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını isterken; hava durumundan etkilenebilecek çocuklar ve yaşlılar için de uzmanlardan uyarılar geldi. Uzmanlar özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıya çıkılmamasını önerdi.

KAYISILAR KÖTÜ OLUR

Malatyalı çiftçiler ise her ne kadar sıcaktan etkilense de, kayısı hasadının devam ettiği şu günlerde Malatya’da yağışın olmasını istemiyor. Üretici Hasan Doğan, “İstanbul ve çevresinde sel baskınları olurken, Malatya’da da havanın biraz serinlemesi açıkçası istenilen bir şey. Ancak yağmur yağışı ve sel baskınları işimizi güçleştirir. Kayısıların çoğu toprağa indi ama çalışan işçilerimiz var. Kayısılarımızı yerlere serdik ve yağmur yağması halinde hepsi kötü olur. Yağmur yağışı kayısılarımızı hazırlamak için yaptığımız çalışmayı da zorlar. Yine de Allah’ın hikmetinden sual olunmaz. O ne dilerse, kulları da onu yaşar” dedi.

DALDAKİ ZAMANI GEÇTİ

Bir başka üretici Hüseyin Yılmaz ise gün kurusu kayısı için güneşe ihtiyaçlarının olduğunu dile getirerek, “Kayısılarımızı topladık, hasada başladık. Gün kurusu kayısılarımızın bir kısmını serdik. Malatya’da herhangi bir yağışın olması demek gün kurusu kayısının olmaması demek. Bizlerde serin bir havada çalışmak isteriz ama bunca zaman verdiğimiz emekler hep boşa gider. İstanbul ve batı illerinde yağışların olduğunu hatta sel baskınlarının yaşandığını gördük. Her yaz aslında bunun gibi şeylerle karşılaşıyoruz. geçen yıl hatırlarsanız, kayısılarımızın çoğu hava muhalefeti nedeniyle zarar görmüştü. Bu yıl belki daldaki zamanı geçti, ancak hala yağmur yağsa ne yaparız korkusu hakim. Allah üreticimizin, tüketicimizin yanında olsun” ifadelerine yer verdi.

YAZIHAN 40 DERECE OLACAK

Öte yandan meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre; Malatya’da hava sıcaklığı bugün 39 derece olacak. Rüzgar güneybatından eserken, gece 22 derecelik bir hava sıcaklığı söz konusu olacak. Malatya’da merkezde durum böyleyken; Akçadağ 38, Arapgir 36, Arguvan 37, Battalgazi 39, Darende 38, Doğanyol 39, Doğanşehir 36, Hekimhan 37, Kale 39, Kuluncak 36, Pütürge 36, Yazıhan 40 ve Yeşilyurt 39 dereceyi gösterecek.

TAHİR ÖZÇELİK