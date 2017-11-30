Vali Ali Kaban, ilk olarak Malatya Eğitim Vakfını ziyaret etti. Vali Kaban ziyarette Malatya Eğitim Vakfının Kurucu Üyesi Milli Eğitim Eski Bakanı Metin Emiroğlu, Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Elgül, Yönetim Kurulu üyeleri Şaban Taçyıldız, Kadriye Yüksel, Prof. Dr. Müslüm Çiçek, Mehmet Koçdağ, Muhasip üye Av. Vural Kızrak ve Vakıf Müdürü Zehra Hanlıoğlu ile sohbet ortamında bir görüşme gerçekleştirdi.

HER YIL BİN ÖĞRENCİYE BURS

Yönetim Kurulu Başkanı Elgül, Vakfın Genel Merkezinin İstanbul’da olduğunu Ankara ve Malatya’da da şubelerinin bulunduğunu, her yıl yükseköğrenim okuyan yaklaşık bin öğrenciye burs verdiklerini, bu sayının artması için çaba sarf ettiklerini söyleyerek Vakfın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Vali Kaban ise Malatya Eğitim Vakfı’nın okuyan öğrencilere burs vererek eğitim kalitesini yükselttiğini, bu çalışmalardan dolayı gurur duyduğunu belirterek başarılar diledi.

MALATYALI İŞ ADAMLARI DERNEĞİNE ZİYARET

Vali Kaban, Malatyalı İş Adamları Derneği’ne de ziyarette bulundu. Malatyalı İş Adamları Derneği Başkan Vekili Zeki Baykal, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Paşahan, Ahmet Güler ve İrfan Arslan ile bir araya gelen Vali Kaban, iş adamları ile görüşmeler yaptı.

Vali Ali Kaban, Adil Gevrek’in başkanlığını yaptığı (MASTÖB) Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği’ni ziyaret etti. MASTÖB genel merkezinde düzenlenen programda Malatya’nın değerleri, Malatya’nın geleceği, Malatya’yı daha güzel hale getirebilmek için nelerin yapılabileceği istişare edilerek çözümler üretildi.

DERNEKLER FEDERASYONU’NA ZİYARET

Vali Ali Kaban, Yılmaz Durmuş başkanlığındaki (MADEF) Malatya Dernekler Federasyonu’nu ziyaret etti. Vali Kaban’a MADEF’in çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz Durmuş, Malatya’nın birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu kendileri için en önemli hususlardan birinin bu olduğunu ve Vali Ali Kaban’ı ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi. Vali Kaban ise yaptığı konuşmasında Malatya’nın güzelliklerinden bahsederek, “Malatya’nın insanı çok sıcak, etki alanı geniş olan bir vilayet. Malatya denilince akla huzur geliyor. Malatyalılar gurbette de birlik ve beraberlik içerisinde. Ben bir birey olarak Ali Kaban olarak bana bu sıcaklığı sunduğunuz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

HABER MERKEZİ