Malatyalılar, bu yıl ilk kez kutlanan "Dünya Malatyalılar Günü"nde Esenler'de bir araya gelindi. Esenler Belediyesi, Battalgazi Malatya Gençlik Derneği, Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) ve Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) tarafından düzenlenen Malatyalılar Günü’ne, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İstanbul’daki çok sayıda Malatya federasyon ve dernek yöneticileri ile Malatyalılar katıldı.

GECE-GÜNDÜZ DEMEDEN…

Programda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci 16 Nisan'dan itibaren yeni ve güçlü bir Türkiye umut ettiklerini söyledi. Tüfenkci, "Biz gece-gündüz demeden Türkiye'yi büyütmeye çalışıyoruz. İstiyoruz ki, işsize iş bulalım, aşı olmayana aş verelim. Esnafımızı, çiftçimizi, işçimizi, sanayicimizi büyütmek için cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemiz lâzım. Böylece Türkiye daha hızlı büyüyecek ve dünyayla rekabet edebilir duruma gelecek. İnşallah 16 Nisan'da 'evet' dediğimizde; kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde güçlü ve yeni bir Türkiye'de yaşayacağız" dedi.

MEKANIMIZ 34 SEVDAMIZ 44

Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, İstanbul’da yaşayan Malatyalıların 16 Nisan'da evet demek için şaha kalktığını ifade etti ve “Mekanımız 34 sevdamız 44’ dedik. Sevdası 44 olan bütün kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum” ifadelerinde bulundu.

Çalık, “Bu zor yollarda Malatya her defa damgasını vurmuştur. Milli iradenin yanında her defasında sandığa gitmiş ve damgasını vurmuştur. Nasıl 15 Temmuz’da meydanları doldurduysa, nasıl şehitlerimiz, gazilerimiz verildiyse, 16 Nisan’da tarihi bir kırılma noktasıdır. Bu noktada Malatya yerli ve milli duruşunu bir kez daha gösterecektir" diye konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK