Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve MADEF Malatya Dernekler Federasyonu’nun katkılarıyla düzenlenen “Malatya Günleri 2017”, 1 Kasım Çarşamba ile 5 Kasım Pazar tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÜCRETSİZ OLARAK GEZİLEBİLECEK

Malatya’nın sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel turizm potansiyelini ulusal alanda tanıtmak; zengin ve sağlıklı mutfak kültürü ve damak tadını ülke geneline duyurmak; yöresel değerleri ve ürünlerini sergilemek; Malatyalı iş adamlarının sahip olduğu önemli marka ve ticari ürünleri ülke genelinde tanıtmak ve Malatya’yı il sınırları dışına taşırarak anlatmak ve aktarmaktır için düzenlenen “Malatya Günleri 2017” İstanbul Yenikapı Sahil Etkinlik Alanında 1-5 Kasım günleri, 10.00-21.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.

MUTLU SARIGÜL