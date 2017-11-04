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İstanbul’da Malatya rüzgarı esecek

İstanbul’da “Malatya Günleri 2017” etkinliği gerçekleştirilecek. 1-5 Kasım tarihleri arasında İstanbul Yenikapı miting alanında yapılacak olan etkinlikte, BUSABAH gazetesi de stant açacak.

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:24
İstanbul’da Malatya rüzgarı esecek

  Malatya Valiliği,  Malatya  Büyükşehir Belediyesi ve MADEF Malatya Dernekler Federasyonu’nun katkılarıyla düzenlenen “Malatya Günleri 2017”, 1 Kasım Çarşamba ile 5 Kasım Pazar tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÜCRETSİZ OLARAK GEZİLEBİLECEK
  Malatya’nın sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel turizm potansiyelini ulusal alanda tanıtmak; zengin ve sağlıklı mutfak kültürü ve damak tadını ülke geneline duyurmak; yöresel değerleri ve ürünlerini sergilemek; Malatyalı iş adamlarının sahip olduğu önemli marka ve ticari ürünleri ülke genelinde tanıtmak ve Malatya’yı il sınırları dışına taşırarak anlatmak ve aktarmaktır için düzenlenen “Malatya Günleri 2017” İstanbul Yenikapı Sahil Etkinlik Alanında 1-5 Kasım günleri, 10.00-21.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Günleri 2017

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