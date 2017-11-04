BUSABAH’ın da stant açtığı Malatya Tanıtım Günleri’nin açılışı gerçekleştirildi. 1-5 Kasım tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Fuar Alanında devam edecek olan Malatya Tanıtım Günleri’nin dün açılış programı yapıldı. Malatya Dernekler Federasyonu’nun (MADEF) organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinlikte toplam 120 stant yer alıyor. Söz konusu etkinlik bu yıl ilk kez düzenleniyor.

MADEFE TEŞEKKÜR

Bu anlamda Malatya Tanıtım Günleri’nin açılış programında bir konuşma gerçekleştiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Malatya artık her yönüyle gerçekten bir marka şehir oldu. Bölgenin en büyük cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Şehrimizin bu noktada İstanbul’da tanıtılması ve buradaki hemşehrilerimizle bir araya getirilmesi çok önemli. Bu noktada MADEF’e teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

İKİ BAŞKENT BUGÜN İSTANBUL’DA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “Napolyon demiş ki; dünyanın tek başkenti olsaydı İstanbul olurdu. E Malatya da kayısının başkenti olduğuna göre demek ki iki başkent bugün İstanbul'da bir arada. Gerçekten güzel bir organizasyon. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti.

HERKESİ BEKLİYORUZ

MADEF Başkanı Yılmaz Durmuş da, “Öncelikle ev sahibi olarak bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Tabi ilk kez böyle bir organizasyon yapıyoruz. Eksiklerimizi gidereceğiz tüm Malatyalıları ve İstanbul’da yaşayan herkesi buraya bekliyoruz” diye konuştu.

İstanbul’daki Malatya Tanıtım Günleri’nin açılış programına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şahin, CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, MADEF Başkanı Yılmaz Durmuş, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Protokolün açılış konuşmalarını yapmalarından sonra kurdele kesimi yapıldı. Malatya Tanıtım Günleri’nde Malatya’nın kültürü tanıtılıyor.

TÜRKAN YILDIZ