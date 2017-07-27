27 Temmuz 2017 Perşembe

UYANIK OLACAĞIZ!

İstanbul trafiğini aratmıyor

Battalgazi ilçesindeki trafik yoğunluğuna tepki gösteren vatandaşlar, bu yoğunluğun İstanbul trafiğini aratmadığını dile getirerek, bu soruna bir çözüm bulunmasını istediler.

27 Temmuz 2017 Perşembe 11:33
İstanbul trafiğini aratmıyor

  Battalgazi ilçesinde yaşanan trafik yoğunluğu illallah ettirdi. Başta sürücüler olmak üzere esnaf ve vatandaşların tepkisini çeken trafik yoğunluğuna, yetkililer tarafından bir çözüm bulunması bekleniyor. Günlük hayatı neredeyse felç eden trafik yoğunluğu hakkında gazetemize konuşan vatandaşlar, Battalgazi ilçesindeki trafik yoğunluğunun neredeyse İstanbul trafiğini anımsattığını dile getirdiler.

NEDENİNİ BİR TÜRLÜ ANLAYAMADIK
  Trafikten dolayı artık bunaldıklarını ifade eden Ali Yıldırım isimli vatandaş, “Araçlarımızla trafiğe çıkmaktan korkar olduk. Bizler artık bıktık ve zulmün bir an önce çözümlenmesini istiyoruz. Bu trafiğin bu kadar yoğun olmasının nedenini bir türlü anlayamadık. Yeteri kadar ilgilenilse bu kadar, işkence göreceğimizi düşünmüyorum. Ben ilgililerden Battalgazi trafiğine bir çözüm bulmasını istiyorum” diye konuştu.

MALATYA’NIN HER YERİNDE YAŞANIYOR
  Neredeyse kişi başına araç düştüğünü dile getiren Nesim Kırılgan da, “Ben esnaflık yapıyorum ve bizleri bu trafik çok etkiliyor. Müşterilerimiz gelmiyor. Her probleme çare bulunuyor, niçin bu trafiğe karşı çare bulunamıyor. Anlayamadık. Bu problem sadece Battalgazi ilçesi için geçerli değil, Malatya’nın genelinde trafik problemi yaşanıyor. Artık insanlarımız bıktı, usandı. Neredeyse kişi başına bir araç düşüyor. Artık bu kangren yaranın iyileştirilmesi gerekiyor. Artık bu soruna Trafik Şube Müdürlüğümü, yoksa belediyeler mi bakar, bir an önce çözüm bulunmalı” şeklinde konuştu. 






MUTLU SARIGÜL
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