Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Türkiye genelinde işsizlik rakamlarının arttığı yönündeki istatistikleri değerlendirdi. Türkiye’nin çevresinde yaşanan gelişmeleri hatırlatan Başkan Ceylan, Suriye, Irak’taki gelişmeler, Türkiye’nin iç güvenliğiyle ilgili birtakım gelişmelerle 15 Temmuz sürecinin yaşandığını belirterek, bu kadar yoğun sıkıntıların yaşanmış olduğu bir ülkede işsizlik oranlarının çok yüksek bir şekilde olmadığını gördüklerini söyledi.

BİNDE 3 ARTIŞ

İşsizlik rakamlarında binde 3 gibi bir artış olduğunu dile getiren Başkan Ceylan, “Geçtiğimiz yıllarda işsizlik oranı yüzde 10.03’ken bu yıl yüzde 10.06 gibi, yani binde 3 gibi bir artış oldu. Bunu TÜİK rakamları ortaya çıkartıyor. Malatya ölçeğine baktığımız zaman, Malatya istihdam açısından ülke ortalamasının çok daha altında. Yani yüzde 7-8’ler civarında. Dolayısıyla özellikle Hükümetimizin bölgesel olarak 23 ildeki cazibe merkezleri, yatırım teşvikleri, Bakanlığımızın gerek Sosyal Düvenlik primleri açısından gerekse meslek edindirme ve işbaşı eğitim programları çerçevesinde ortaya koyacağı 2 milyon artı istihdamın ve diğer Bakanlıkların denetim kaynaklarının milletle buluşturulması dolayısıyla sanayileşmenin, üretimin ve istihdamın artırılmasıyla ilgili politikaları çerçevesinde 2017 yılının sonlarında işsizlik oranlarının tek haneli rakamlara, yani yüzde 9-8’ler seviyesine düşeceği kanaatindeyim” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL