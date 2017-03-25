25 Mart 2017 Cumartesi

İşsizlikte, Malatya ortalamanın altında

İşsizlik rakamlarında binde 3 gibi bir artış olduğunu dile getiren Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Malatya’ya bakıldığında bu rakamın Türkiye ortalamasının altında olduğunu dile getirerek, “2017 yılının sonlarında işsizlik oranlarının tek haneli rakamlara, yani yüzde 8-9’ler seviyesine düşeceği kanaatindeyim” dedi.

25 Mart 2017 Cumartesi 11:49
İşsizlikte, Malatya ortalamanın altında

  Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Türkiye genelinde işsizlik rakamlarının arttığı yönündeki istatistikleri değerlendirdi. Türkiye’nin çevresinde yaşanan gelişmeleri hatırlatan Başkan Ceylan, Suriye, Irak’taki gelişmeler, Türkiye’nin iç güvenliğiyle ilgili birtakım gelişmelerle 15 Temmuz sürecinin yaşandığını belirterek, bu kadar yoğun sıkıntıların yaşanmış olduğu bir ülkede işsizlik oranlarının çok yüksek bir şekilde olmadığını gördüklerini söyledi.

BİNDE 3 ARTIŞ
  İşsizlik rakamlarında binde 3 gibi bir artış olduğunu dile getiren Başkan Ceylan, “Geçtiğimiz yıllarda işsizlik oranı yüzde 10.03’ken bu yıl yüzde 10.06 gibi, yani binde 3 gibi bir artış oldu. Bunu TÜİK rakamları ortaya çıkartıyor. Malatya ölçeğine baktığımız zaman, Malatya istihdam açısından ülke ortalamasının çok daha altında. Yani yüzde 7-8’ler civarında. Dolayısıyla özellikle Hükümetimizin bölgesel olarak 23 ildeki cazibe merkezleri, yatırım teşvikleri, Bakanlığımızın gerek Sosyal Düvenlik primleri açısından gerekse meslek edindirme ve işbaşı eğitim programları çerçevesinde ortaya koyacağı 2 milyon artı istihdamın ve diğer Bakanlıkların denetim kaynaklarının milletle buluşturulması dolayısıyla sanayileşmenin, üretimin ve istihdamın artırılmasıyla ilgili politikaları çerçevesinde 2017 yılının sonlarında işsizlik oranlarının tek haneli rakamlara, yani yüzde 9-8’ler seviyesine düşeceği kanaatindeyim” diye konuştu. 

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 24 Mart 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 23 Mart 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya