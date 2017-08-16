Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık artış ile yüzde 12,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 2,4 puanlık artış ile yüzde 19,8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,8 puanlık artış ile yüzde 10,4 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI

Açıklanan istatistiklere göre, istihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 621 bin kişi artarak 28 milyon 488 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 47,7 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 37 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 584 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,6’sı tarım, yüzde 18,9’u sanayi, yüzde 7,5’i inşaat, yüzde 54’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 0,9 puan arttı.

İşgücü 2017 yılı Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 950 bin kişi artarak 31 milyon 713 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 53 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 72,6, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 33,9 olarak gerçekleşti.

SGK’YA BAĞLI OLMADAN ÇALIŞAN SAYISI

Mayıs 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artarak yüzde 34,2 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puanlık artışla yüzde 22,4 oldu.

Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, 2017 yılı ikinci döneminde toplam kamu istihdamı 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 0,8 oranında azalarak 3 milyon 590 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 44 bin kişi artarak 27 milyon 914 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 46,7 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 9 bin kişi artarak 3 milyon 560 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 11,3 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 58 BİN KİŞİ AZALDI

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 17 bin, sanayi sektöründe 14 bin, hizmet sektöründe 70 bin kişi artarken, inşaat sektöründe 58 bin kişi azaldı.

MALATYA’DA İŞSİZLİK…

Malatya'da ise işsizlikle ilgili en son veriler, bu yılın başında verilmişti. Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2016 yılı sonu itibariyle Malatya’da 32 bin 682 kişinin iş aradığı açıklanmıştı. Açıklamada, "2016 yılsonu itibarı ile iş arayanların sayısı 32 bin 682 kişidir. Kayıtlı iş arayanların yüzde 50,4'ünün İlköğretim mezunudur. İlköğretim mezunlarını sırasıyla yüzde 26,6 ile lise, yüzde 10,9 ile lisans ve yüzde 9,9 ile ön lisans mezunları takip etmektedir. Kayıtlı 32 bin 682 işsizin sosyal durumlarına göre dağılımı aşağıdaki gibi olup; kayıtlı iş arayanların yüzde 97,1 normal statüde iş arayanlardan oluşmaktadır. Engelli statüsünde iş arayanların oranı yüzde 2,4 iken, eski hükümlülerin oram yüzde 0,5 olarak istatistiklere yansımaktadır. Kurumumuza kayıtlı işsizlerin çok büyük bir kısmı genç işsizlerden oluşmaktadır. 15-29 yaş aralığında değerlendirdiğimiz bu gruptaki işsizlerin 14 bin 770 kişi toplam işsizler içindeki oranı yüzde 45,2'dir. Erkeklerde işsizliğin en fazla görüldüğü yaş grubu yüzde 12,9 ile 20-24 yaş grubu olurken ikinci sırada yüzde 11,4 ile 25-29 yaş grubu gelmektedir. Kadınlarda en yüksek oranın görüldüğü yaş grubu yüzde 8,8 ile 20-24 yaş grubu olup ikinci sırada yüzde 8,2 ile 25-29 yaş grubu yer almaktadır. 2016 yılsonu itibariyle İl Müdürlüğümüzce özel sektörde 9210 kişi, kamu sektöründe 68 kişi olmak üzere toplam 9278 kişi işe yerleştirilmiştir. İstihdam edilenlerin meslek gruplarına göre dağılımına bakıldığında, en yüksek istihdamın gerçekleştiği meslek grubunun erkeklerde ve kadınlarda nitelik gerektirmeyen meslek grubu olduğu görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

HABER MERKEZİ