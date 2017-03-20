Malatya Valiliğinin koordinasyonunda, Malatya Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’nin organize ettiği 6. MAİF İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı’nın açılışı dün gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde düzenlenen fuar açılışına Vali Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Kabak, belediye başkan yardımcıları, il müdürleri, İl Müftüsü Ümit Çimen, Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, firma sahipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fuarın açılış konuşmasını Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman yaptı.

Dünyada ve Türkiye’de sosyo-ekonomik ilişkilerde, kültürel ve siyasal alanlarda köklü değişmelerin meydana geldiğini dile getiren Toman, söz konusu değişmelerin bir taraftan insanların hayat standartlarının artmasına katkı sağlarken diğer taraftan işsizlik, yoksulluk gibi sosyal sorunları beraberinde getirdiğini söyledi.

ILICAK: İŞSİZLİKTEN ÇOK İŞ BEĞENMEME VAR

İş dünyasının görüşlerini söylemek istediğini ifade eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fatih Ilıcak da, “İşveren olarak işsisizlik çekiyoruz. Kalifiye eleman bulma noktasında çok ciddi sıkıntılarımız var. İşsizlikten çok iş beğenmeme var. Herkes masa başı iş istiyor. Arkadaşlarımızın işin bir ucundan tutup başlamalarını istiyoruz” diye konuştu.

BAHARÇİÇEK: DEVLETLER GÜVENLİĞİ, ADALETİ SAĞLARLARDI

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek de, “Geçmişte devletler güvenliği, adaleti sağlarlardı. Temel görevleri bunlardı. Ama günümüz uluslar arası sistemle dünya üzerinde bir devlet sadece güvenlik, adalet gibi zorunlu olan hizmetleri değil aynı zamanda sosyal nitelikli birtakım hizmetleri de görev olarak üstlenmiş bulunuyorlar. Gelişmiş devletlerin ise refahı, kalkınmışlığı, gelişmişliği, zenginliği, paylaşımı daha üst düzeyde ve toplumun tamamına yaymış olmalarından geçiyor” şeklinde konuştu.

KABAK: 2 MİLYON İSTİHDAM HEDEFİYLE YOLA ÇIKTIK

İstihdam Seferberliği kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Kabak ise, “Bugünlerde ortaya koyduğumuz, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünden İstihdam Seferberliği kapsamında gerek kurum ve kuruluşlarda, gerek sivil toplum teşkilatlarında gerekse kamuoyunda yoğun bir şekilde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Dünyanın en zorlu alanı en önemli konularından birisi işsizlikle mücadele. Hakikaten tüm dünyadaki bütün ülkeler işsizlikle mücadeleye önemli kaynak ayırıyor. Bu küresel sorunla mücadele konusunda kurum ve kuruluşlar ve ülkeler önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Yeni istihdam alanları artıracak istihdam oranlarına katkı sunacak önemli çalışmalara imza atmamız gerekiyor. İşte bu anlamda yola çıkışın bir sonucu olarak biz 2017 yılında 2 milyon artı istihdam hedefiyle yola çıktık. Bununla ilgili önemli mesafeler almaktayız. 2 milyon hedefini tutturmak için geceli gündüzlü çalışacağız” diye konuştu.

TURAN: ‘BU FUARDA İŞ VAR’

Fuarın firmalar arası işbirliğine katkı sağlayacağını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Ercan Turan ise, “Düzenlemiş olduğumuz İstihdam Fuarı ile Malatya’daki işgücünü arz eden ile işgücünü talep edenleri buluşturmak ve mesleki eğitim, istihdam ve inşa kaynakları konusunda taraflar arasında işbirliğinin kalıcı ve kurumsal ha getirilmesi amaçlanmaktadır. ‘Bu Fuarda İş Var’ sloganı ile düzenlenecek olan 6. Malatya İstihdam ve İnsan Kaynakları Fuarı ile ilimizde faaliyet gösteren ve istihdama katkıda bulum 45 firma nitelikli iş gücüyle buluşturulacak, firmaların ve insan kaynaklarıyla yöneticilerinin kaynaşmasını sağlayarak firmalar arası iş birliğine katkı sağlanacaktır” söylemlerinde bulundu.

Fuarın açılışında son olarak Vali Mustafa Toprak söz aldı. Vali Toprak, Malatya’nın fuarlar açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, Malatya’nın fuarlar kenti olma noktasında emin adımlarla yürüdüğünü kaydetti.

BİR ÜLKE GÜÇLÜ OLMALI

Bir ülkenin güçlü olmasının gerekliliğini belirten Vali Toprak, “Bir ülkenin güçlü olması gerekiyor. Bunu aslında bir arada sağlayan güç, bir ülkenin ekonomik ve sosyal gücüdür. Ekonomik ve sosyal gücü ortaya çıkaran unsurlardan biri insan kaynaklarının iyi bir şekilde yetişmesi, yetiştirilmesi ve ilgili alanlarda ülkeyi ekonomik ve sosyal büyümeye götürecek beyinlerin, zihinlerin iyi bir şekilde yetiştirilmesidir. Eğer biz bunu yapabiliyorsak yeni araştırma-geliştirme faaliyetleri, buluşlar, inovasyon, bunların bilgi toplumuna yürümesi ve bilgi toplumunun ekonomik topluma yönlendirilmesi ve evriştirilmesi de bu noktadan geçiyor” diye konuştu.

İŞSİZLİK ÖNEMLİ BİR SORUN

Milli Seferberlik çalışmasının önemine değinen Vali Toprak, “İşsizlik tüm ülkelerde olduğu gibi ilimizde de, ülkemizde de önemli bir sorun. Zaman içerisinde yukarıya çıkmalar, aşağıya inmeler olabiliyor. Bunu mevsim şartları, birtakım ekonomik gelişmeler engelliyor veya geliştirebiliyor. Daha iyi bir noktaya getirebiliyor. Cumhurbaşkanımızın işaret buyurdukları İstihdamda Milli Seferberlik çalışması bunun için çok önemli oldu. İşçiye zorunlu olarak ya da karşılıklı pazarlık gücüne dayalı olarak verilecek ücretin dışında ödenmesi gereken vergi, sigorta ve tüm ilgili ödentiler devletimiz tarafından karşılanmaya başlanmıştır. Bu çok önemli bir nokta” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Malatya Valisi Mustafa Toprak, firma yetkililerine plaket takdim etti. Daha sonra Vali Mustafa Toprak ve protokol, firmaların kurduğu stantları gezdi.

MUTLU SARIGÜL