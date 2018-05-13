İşsizlik maaşı nasıl alınır?

İşsizlik maaşı almak için işten çıkartılmış olmanız gerekiyor, yani kendi isteğiniz dışında işinizi kaybetmiş olmanız birinci gerekçe. Örneğin; iş yerinin iflas etmesi gibi kendi isteğiniz dışında gerçekleşen olaylara bağlı olması gerekiyor.

İşsizlik maaşı alma şartları arasında çalıştığınız yerden ayrılmadan önce 120 gün prim ödeyerek çalışmış olmanız da şart.

30 GÜN İÇİNDE İŞKUR'A BAŞVURUN

İşsizlik maaşı başvurusu için işten çıkarıldıktan sonra otuz gün içerisinde İŞKUr'a gitmeniz gerekiyor, eğer gidemiyorsanız İŞKUR'un resmi web sitesi olan 'www.iskur.gov.tr' ye online başvuru yapılabiliniyor.

İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor.

Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40’ı en yükseği ise yüzde 80’i kadar oluyor. Bu yıl rakamlar 711 lira ile bin 422 lira olarak belirlendi.

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