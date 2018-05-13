Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
101852
ALTIN
182.930
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8334
EURO
5.1310

İşsizlik maaşı nasıl alınır?

İşsiz kalan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biridir İşsizlik maaşı. Peki,  işsizlik maaşı nasıl alınır.  Detayları sizler için araştırdık.

İşsizlik maaşı nasıl alınır?

İşsiz kalan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biridir İşsizlik maaşı. Peki,  işsizlik maaşı nasıl alınır.  Detayları sizler için araştırdık.

13 Mayıs 2018 Pazar 10:43
İşsizlik maaşı nasıl alınır?

İşsizlik maaşı almak için işten çıkartılmış olmanız gerekiyor, yani kendi isteğiniz dışında işinizi kaybetmiş olmanız birinci gerekçe. Örneğin; iş yerinin iflas etmesi gibi kendi isteğiniz dışında gerçekleşen olaylara bağlı olması gerekiyor.

İşsizlik maaşı alma şartları arasında çalıştığınız yerden ayrılmadan önce 120 gün prim ödeyerek çalışmış olmanız da şart.

30 GÜN İÇİNDE İŞKUR'A BAŞVURUN

İşsizlik maaşı başvurusu için işten çıkarıldıktan sonra otuz gün içerisinde İŞKUr'a gitmeniz gerekiyor, eğer gidemiyorsanız İŞKUR'un resmi web sitesi olan 'www.iskur.gov.tr' ye online başvuru yapılabiliniyor.

İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor.
Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40’ı en yükseği ise yüzde 80’i kadar oluyor. Bu yıl rakamlar 711 lira ile bin 422 lira olarak belirlendi. 

busabahmalatya.com

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
IssizlikMaaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Unutmadık, unutmayacağız”
“Unutmadık, unutmayacağız”
Battalgazi turist akınına uğradı
Battalgazi turist akınına uğradı
Başkan Gürkan'dan Anneler Günü mesajı
Başkan Gürkan'dan Anneler Günü mesajı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim