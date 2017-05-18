Hayat Boyu Öğrenme İl İstişare Toplantısı Vali Mustafa Toprak’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Bir restoranda düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Müftüsü Ümit Çimen, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyesi başkan yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri ve bazı STK temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı yaptı. Tatlı, 2021 yılına kadar “Malatya’da Hayat Boyu”nun planlaması için bir eylem planı hazırladıklarını dile getirerek, amaçlarının yapacakları “Hayat Boyu Öğrenmeyle” alakalı özellikle mesleki kursların düzenlenmesinde sektör temsilcilerinin ve ilgili kamu kuruluşlarının taleplerini dikkate alarak ilin sağlıklı istihdamına, ekonomisine katkı sunacak planlamalar yapmak olduğunu söyledi.

Daha sonra söz alan Vali Mustafa Toprak ise, önemli olanın Hayat Boyu Öğrenme noktasında tüm toplumu zinde tutabilmek ve nitelikli meslek elemanı temini noktasında kurumlar arası koordinasyon sağlayarak iş dünyasının, ticaret dünyasının ve esnaf dünyasının ihtiyaç duyduğu elemanı iyi bir şekilde yetiştirebilmek olduğunu kaydetti.

HER GÜN BİR ŞEYLER ÖĞRENİYORUZ

Vali Toprak, “Şüphesiz ki, hepimiz her gün bir şeyler öğreniyoruz. Aslında Hayat Boyu Öğrenme devamlı bir şekilde kendini yenileyen, yenilenmesi gereken dinamik bir alan. Diğer taraftan da iş dünyamız ve ticaret esnaf dünyamız da buna paralel olarak, bununla birlikte zinde bir şekilde devamlı niteliği değişmiş, geliştirilmiş eleman arayışı içerisinde. Çünkü hakikaten baktığımızda basit tanımıyla daha düne kadar torna tesviye aletleri üzerinde üretim yapan işletmeler bugün gelişmiş CNC tezgâhlarıyla üretim yapar hale gelmiştir. Onun yansıması olarak biz eleman yetiştiren özellikle meslek liselerimize baktığımızda, belki CNC tezgâhlarıyla değil de torna tesviye tezgâhları üzerinden hala öğrenci yetiştirmeye devam ediyoruz. Bunu şeklen çözüyorum, bir taraftan Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımız, diğer taraftan üniversitelerimiz ve ona bağlı meslek yüksek okullarımız kendilerini iyi bir şekilde değiştiriyor, geliştiriyor ve aktif yasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli elamanın yetiştirilmesi noktasında onlar da kendisini revize ediyorlar, gözden geçiriyorlar. Yeni teknolojik gelişmelere bağlı olarak eğitim ve öğretimin metodolojisini değiştiriyorlar” söylemlerinde bulundu.

ÇATIŞMA YAŞANDIĞINI GÖRÜYORUZ

“Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Hayat Boyu Öğrenme eylem planı çerçevesinde bir plan çıktı” diyen Vali Toprak, “Ama ifade edildiği gibi sektör temsilcilerinin, iş dünyasının, esnaf dünyasının ihtiyaç duyduğu alanları belirlemeden bu noktada bir eylem planının devreye girmesi beklenemez. Beklense ve gerçekleştirilse dahi de aktif piyasalara uygun bir sonuç ortaya çıkarmaz. Bugünkü toplantı bu noktadaki eylem planının bir bakıma, bir başka çalışma alanıyla birlikte burada üniversitemizle, belediyelerimizle ve kamu kurumlarıyla birlikte burada özellikle iş dünyasının bize devamlı yakındığı ve ‘sizler eleman gönderiyorsunuz ama bizler buna uygun bir çalışma alanı bulamıyoruz. Bizim ifade ettiğimiz eleman şu niteliklerde olmalı. Ama sizin meslek liselerinde ya da meslek yüksek okullarında, üniversitelerde yetiştirdiğiniz branşlar şunlar oluyor. Bir uyuşmazlık var.’ Hakikaten ülkemize de baktığımızda bu konuda ciddi bir çatışma yaşandığını görüyoruz. Bir taraftan ciddi manada iş arayanların sayısının belli bir noktada olduğunu görüyoruz diğer taraftan da yine iş dünyasının, esnaf dünyasının, ticaret dünyasının aradığı elemanı vasıflı olarak bulamadığını görüyoruz. O zaman burada bir uyuşmazlık olduğu aşikar” şeklinde konuştu.

TOPLANTI ANLAMLI OLACAK

Malatya’nın cazibe merkezleri projesine dahil edilmesinin artı bir değer olduğunu söyleyen Vali Toprak, şunları dile getirdi:

“O zaman bu kadar devletimizin imkanları, meslek örgütlerimizin gücü, kamu kurumları ve üniversiteler ile birlikte ortaya konulduğuna göre o zaman iş dünyasında gelecek talepleri branşların, bölümlerin ve nitelikli elemanın yetiştirilmesi noktasında bir uyumu ortaya çıkarabilmek bu toplantının özü de bundan ibarettir. Dolayısıyla bir eylem planı şeklen çıkmıştır ama siz değerli iş dünyasının ticaret ve esnaf dünyasının yaklaşımlarıyla birlikte acaba sizlerin nitelikli eleman ararken hangi branşlar da olması gerektiğini ya da eğitilen nitelikli gözüken insanlarda bireylerde hangi özelliklerin bulunması noktasında arayış içerisinde olduğunuzu bize işaret ederseniz ki, zaman zaman toplantılar yapılıyor ama bugün ki şekliyle bir kez daha gözden geçirmiş olacağız. Bu anlamda toplantının anlamlı olacağını düşünüyorum. Bir başka konuda ilimiz, Türkiye’de uygulamaya geçilen 23 tane cazibe il içerisine alındı. Bu çok önemli özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin istihdam ve üretim noktasında, katma değerli üretim noktasında belli bir noktaya gelmesini amaçlayan belki Türkiye Cumhuriyet’leri hükümetlerinin ortaya koyduğu en önemli teşvik sistemini içeren cazibe merkezleri programı projesidir. Bu anlamda Malatya’nın bu programın içerisinde olması diğer illerle mütalaa edildiğinde bir artı değerdir.”





MUTLU SARIGÜL