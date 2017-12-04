Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 28-30 Kasım 2017 tarihleri arasında Tel Aviv'de düzenlenen ISRAFOOD 2017 Fuarı'nda açtığı info stant ile Türk kuru meyvelerinin tanıtımını yaptı.



Kuru incir, kuru kayısı ve çekirdeksiz kuru üzüm gibi Türk kuru meyvelerinin, İsrail'de bilinirliğinin çok yüksek olduğuna işaret eden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, "İki ülke arasında siyasi ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Türk ürünlerine olan sempati de artmış durumda. Gıda çarşılarında ve Market raflarında Türk kuru meyveleri yer alıyor. Ayrıca, ‘Kosher’ sertifikasına büyük önem veriyorlar ve Kosher sertifikalı ürünleri tercih ediyorlar. İsrail'e ihracat yapma hedefi olan firmalarımızın Kosher sertifikası sahibi olmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.



KURU MEYVE İHRACATINDA KURU İNCİR VE KURU KAYISI ZİRVEDE

İsrail'deki ISRAFOOD 2017 Fuarı'nın bu yıl 34. kez düzenlediği bilgisini veren Celep, şöyle devam etti:

"2016 yılında 150 firma katılmışken, 2017 yılında bu sayı 202'ye çıktı. Türkiye'den İsrail'e kuru incir ihracatı ilk yükleme tarihi olan 11 Ekim 2017’den bu yana geçen yıla göre miktarda yüzde 22'lik artışla 405 ton, değer bazında da yüzde 45'lik artışla 2 milyon 222 bin dolar gelir elde edildi. Kuru kayısıda 1 Eylül 2017’den bu yana geçen yıla göre miktar bazında yüzde 19 azalma yaşanarak 478 tona gerilemesine karşın değer bazında yüzde 9'luk artışla 2 milyon 255 bin dolar yükseldi. Geçen yıl ihracatımız olmayan çekirdeksiz kuru üzümde ise; 7 tonluk ihracat ile pazara giriş yaptık" şeklinde konuştu.

ISRAFOOD 2017 Fuarı'nın ziyaretçileri arasında; Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel ve İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir'de yer alırken, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ni Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Öz, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Bilge Göksan ve Eli Alharal temsil etti.



İSRAİL'E KURU MEYVE İHRACATI YÜZDE 6 ARTTI

Türk Kuru Meyve Sektörü, 2017 yılının Ocak - Ekim döneminde 988 milyon dolarlık ihracat yaptı. 2016 yılının 10 aylık dönemindeki kuru meyve ihracatımız ise 1 milyar 36 milyon dolar olmuştu. Türkiye kuru meyve sektörünün ihracatı 2017 yılında yüzde 5 gerilerken, İsrail'e yapılan kuru meyve ihracatı 2017 yılında yüzde 6 artış gösterdi.

Türkiye'nin İsrail'e kuru meyve ihracatı 2016 yılının Ocak - Ekim döneminde 12 milyon 672 bin dolar iken, 2017 yılının 10 aylık döneminde bu rakam 13 milyon 380 bin dolara ulaştı.

İHA