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İSRAİL F-16’SI DÜŞTÜ, SURİYE’DE GERİLİM YÜKSELDİ

İsrail F-16’sı düştü, Suriye’de gerilim yükseldi. Suriye’de İsrail F-16’sının düşürülmesinin ardından bölgede gerilim yükseldi.

İSRAİL F-16’SI DÜŞTÜ, SURİYE’DE GERİLİM YÜKSELDİ

İsrail F-16’sı düştü, Suriye’de gerilim yükseldi. Suriye’de İsrail F-16’sının düşürülmesinin ardından bölgede gerilim yükseldi.

busabahh
busabahh
10 Şubat 2018 Cumartesi 14:45
İSRAİL F-16’SI DÜŞTÜ, SURİYE’DE GERİLİM YÜKSELDİ

İsrail savaş uçaklarının Suriye’ye bombardıman düzenlediği iddia ediliyor. İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’nde kırmızı alarm siren sesleri çaldığı, İsrail’in Ürdün ve Suriye sınırında oturanların patlama sesleri duyduğu belirtildi.

İsrail, İran’a ait ve Suriye’nin kontrolündeki insansız hava aracını (İHA) hedef alan F-16 tipi savaş uçağının, Suriye ordusu tarafından düşürüldüğünü duyurmuştu. Uçakta bulunan iki pilotun İsrail'e düştüğü ve kurtarıldıkları belirtilmişti.

Düşürülen uçağın ardından ise İsrail'in yeni hava saldırıları gerçekleştirdiği ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ifade edildi.busabahmalatya.com 

İHA

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İsrail F-16Suriye’de GerilimİSRAİL F-16’SI DÜŞTÜ
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